Падение цен на жилье в Новой Москве признали мнимым

В третьем квартале 2018 года средняя цена квадратного метра в новостройках Новой Москвы составила 106,4 тысячи рублей, скорректировавшись вниз почти на процент. Но удешевление жилья было мнимым: по факту квартиры подорожали, свидетельствуют материалы компании «Метриум», поступившие в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 29 октября.

Как отмечают аналитики, средний ценовой показатель снизился из-за изменения структуры предложения — роста числа проектов в Троицком округе, где стоимость квартир ниже, чем в среднем по рынку присоединенных территорий.

На самом деле жилье прибавило в цене: в Новомосковском округе за июль — сентябрь средняя стоимость квадратного метра увеличилась на три процента, до 112 тысяч рублей, в Троицком рост составил почти 11 процентов (до 69,5 тысячи рублей за метр).

Средняя стоимость квартиры в Новой Москве к концу сентября достигла шести миллионов рублей, подсчитали в «Метриум» — на три процента больше, чем во втором квартале 2018-го.

Ранее, 25 октября, сообщалось, что по итогам сентября заметно подорожали квартиры в новостройках, возводимых в пределах старых границ Москвы: средняя стоимость лота в годовом исчислении прибавила 12 процентов, или один миллион рублей, а цена квадратного метра увеличилась на пять процентов — со 150 тысяч до 158 тысяч рублей.