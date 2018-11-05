Москомстройинвест будет добиваться банкротства застройщиков трех столичных ЖК 

Ведомство настаивает на введении процедуры конкурсного производства в отношении застройщиков ЖК «Марьино Град» (ООО «Марьинострой»), «Спортивный квартал» (ООО «СтройПлюс») и «Спорт Таун» (ООО «Марьиностройгрупп»). Фото: www.versia.ru «Признание застройщиков, не выполнивших своих обязательств, банкротами позволит ускорить процесс приведения в соответствие градостроительной и проектной документации по строительству объектов, включая проведение межевания земельных участков», — говорится в сообщении ведомства. Портал ЕРЗ в сентябре подробно разбирал законодательные новации, связанные с передачей недостроенного застройщиком-банкротом объекта новому застройщику. В частности, напомним, что параграф 7 Федерального закона 210-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в новой редакции предусматривает введение процедуры конкурсного производства, минуя стадию наблюдения. Это значительно сокращает сроки банкротства застройщиков, поэтому Москомстройинвест в данном случае (как и в ряде других, о которых сообщал ЕРЗ) настаивает на применении параграфа 7 210-ФЗ. Фото: www.wordpress.com «Признание застройщиков, не выполнивших своих обязательств, банкротами позволит ускорить процесс приведения в соответствие градостроительной, и проектной документации по строительству объектов, включая проведение межевания земельных участков», — считают в комитете. Как отмечает заместитель главы комитета, Александр Гончаров (на фото), введение процедуры не повлияет на ход строительства. «Процедура для нас понятная, мы ее осуществляем по отношению к 17-ти застройщикам в Москве, — пояснил Гончаров, добавив: — Некоторые из них, в том числе по объектам СУ-155, в ходе конкурсного производства продолжают строительство». Представитель технического заказчика в лице Capital Group, которая завершает строительство объектов, заверил, что компания не откажется от своих планов по достройке объектов в рамках процедуры банкротства, а все оплаченные помещения, включая мансарды, будут переданы покупателям. «Возможный процесс перехода к новому застройщику не отразится на участниках долевого строительства: никакой перерегистрации договоров и подписания дополнительных соглашений с возложением на граждан дополнительных обязательств проводиться не будет», — подчеркнули в Capital Group. Фото: www.realty.yandex.ru Портал ЕРЗ неоднократно писал о проблемах ЖК «Марьино Град» (на фото, 2 353 квартиры), «Спортивный квартал» (2 050 квартир) и поселка таунхаусов «Спорт Таун» (700 домов), являющихся частью большого проекта «Марьино Град». Во всех трех проблемных девелоперских проектах ситуация разворачивались по одному и тому же сценарию: застройщик (все эти компании выросли из ООО «РАСТ») в короткий срок возводил монолитные каркасы будущих домов, что способствовало увеличению продаж, а затем строительство по факту прекращалось. После ряда громких митингов и пикетов, которые широко освещали СМИ, в отношении застройщика было заведено уголовное дело, но стройка в итоге почти не сдвинулась с мертвой точки. «Прокуратура, совместно с Москомстройинвестом спустя полтора года после остановки строительства обнаружили вывод почти 3 млрд руб., то есть 50% было украдено», — рассказали порталу ЕРЗ дольщики «Марино Град». Как сообщали порталу ЕРЗ дольщики проблемного ЖК, уголовное дело в отношении неустановленного лица Тверской районный суд г. Москвы открыл уже более двух лет назад, хотя кто именно здесь является «злодеем», известно всем. Однако пока никаких подвижек по делу не наблюдается. Тем не менее, Москомстройинвест после обсуждения проблем дольщиков долгостроев на парламентских слушаниях в Госдуме нашел инвестора в лице Capital Group и составил дорожную карту по достройке объектов. Кроме того, как следует из дорожной карты региона, в отношении ООО «Марьинострой» Москомстройинвест еще год назад обратился в Минстрой РФ с предложениями внести в законодательство изменения, «предусматривающие право контролирующего органа инициировать процедуру банкротства застройщика, минуя процедуру ликвидации». Согласно дорожной карте по решению проблем дольщиков г. Москвы, опубликованной на сайте Минстроя, ввести ЖК «Марьино Град» в эксплуатацию планируется к апрелю 2019 года. Фото: www.etpmtg.ru Другие публикации: Подготовленный Минстроем законопроект поможет решить проблемы дольщиков при банкротстве застройщиков Константин Тимофеев: Достройка ЖК «Академ-Палас» не должна затягиваться из-за неправильного решения арбитража Новое в законодательстве о порядке передачи объектов застройщика-банкрота новому застройщику Уголовные дела против застройщиков. Июль 2018 г.