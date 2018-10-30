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Дом русского зарубежья в Москве получит новый вход
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Дом русского зарубежья в Москве получит новый вход 

РИА Недвижимость + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
К Дому русского зарубежья имени Солженицына в центре Москвы пристроят новую входную группу, сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.
Новый вход появится в основном здании научно-культурного центра на Нижней Радищевской улице в 2020 году, уточняется в сообщении департамента.
Как указывается в нем, входную группу построят со стороны двора из витражных конструкций. Там же разместят гардероб и кассовый павильон.
В декабре прошлого года завершилось строительство второго здания музея. Открыть его планируется в декабре 2018 года. В новом четырехэтажном здании предусмотрены помещения для постоянной экспозиции, временных выставок, конференц-зал, реставрационные мастерские и фондохранилище.
Дом русского зарубежья имени Солженицына — научно-культурный центр музейного типа по сохранению, изучению и популяризации истории и современной жизни русского зарубежья.
РИА Недвижимость: последние новости
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