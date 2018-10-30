Дом русского зарубежья в Москве получит новый вход

К Дому русского зарубежья имени Солженицына в центре Москвы пристроят новую входную группу, сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.

Новый вход появится в основном здании научно-культурного центра на Нижней Радищевской улице в 2020 году, уточняется в сообщении департамента.

Как указывается в нем, входную группу построят со стороны двора из витражных конструкций. Там же разместят гардероб и кассовый павильон.

В декабре прошлого года завершилось строительство второго здания музея. Открыть его планируется в декабре 2018 года. В новом четырехэтажном здании предусмотрены помещения для постоянной экспозиции, временных выставок, конференц-зал, реставрационные мастерские и фондохранилище.

Дом русского зарубежья имени Солженицына — научно-культурный центр музейного типа по сохранению, изучению и популяризации истории и современной жизни русского зарубежья.