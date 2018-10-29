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В Москве пройдет одна из крупнейших выставок зарубежной недвижимости
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В Москве пройдет одна из крупнейших выставок зарубежной недвижимости 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: предоставлено организатором
10 и 11 ноября в Москва пройдет выставка испанской недвижимости SPEX-ОСЕНЬ 2018, которая уже второй раз в этом году знакомит под крышей Согласие-Холла испанские компании и российских покупателей.
Испания — та самая страна, однажды побывав в которой, хочется возвращаться снова и снова. Жить, отдыхать, растить детей, вести бизнес — приветливая земля Испании не сковывает вас рамками, но открывает новые горизонты. Мягкий климат, низкий уровень преступности, европейский сервис, богатая культура, умеренный прайс, отличная кухня, развитый медицинский сектор. Испания не разочаровывает, она стоит того, чтобы к ней стремиться.
SPEX привозит Испанию прямо в сердце России. В этот раз на выставке будет еще больше испанских компаний, которые еще никогда не выходили со своими предложениями на отечественный рынок. Продажа и аренда, апартаменты и виллы, коммерческая недвижимость, кредитные и инвестиционные программы, получение ВНЖ, юридическое сопровождение и многое, многое другое будет ждать вас 10 и 11 ноября в стенах Согласие-Холла.
Больше испанских компаний, больше реальных объектов недвижимости, больше испанского хамона, больше вкусного испанского вина и атмосфера испанского праздника! Получите приглашение на выставку SPEX-ОСЕНЬ 2018 на сайте, чтобы еще на шаг приблизиться к своей цели.
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