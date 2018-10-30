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В Подмосковье арендовали дачу за 4 миллиона в месяц
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Неизвестный арендовал дачу в Подмосковье за четыре миллиона рублей в месяц 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: parkvillezhukovka.ru
Самая высокая арендная ставка, по которой в третьем квартале 2018-го был сдан дом в Подмосковье, — это 64 тысячи долларов, или примерно 4,2 миллиона рублей в месяц. Об этом говорится в материалах агентства Penny Lane Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Столько согласился платить наниматель за дом на Рублево-Успенском шоссе. Общая площадь особняка превышает тысячу квадратных метров, он стоит на участке в 25 соток в одном из элитных загородных поселков. Имя щедрого арендатора не раскрывается.
Как отмечают аналитики, также в третьем квартале в Московском регионе были сданы дома за 35 тысяч (2,3 миллиона рублей) и 25 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей) в месяц. Первый расположен на Новорижском шоссе, второй — в поселке «Остров Фантазий» на территории Москвы.
«Количество сделок по таким высоким ставкам на сегодняшнем рынке невелико, — подчеркивают в Penny Lane Realty. — Большие площади тоже не популярны. При этом неожиданно востребованными становятся развивающиеся локации, например те, что прилегают к инновационному центру "Сколково". По мере развития центра в него привлекаются и высокооплачиваемые специалисты, и рядовые сотрудники, которые заинтересованы в аренде. Но предложений для них немного, проще подобрать вариант для покупки».
По данным агентства «ИНКОМ», имеющимся в распоряжении «Ленты.ру», максимальная ставка аренды квартиры в Московском регионе сейчас находится на уровне 650 тысяч рублей в месяц. По такой цене сдаются 200-метровые апартаменты в деловом центре «Москва-Сити».
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