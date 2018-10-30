Зафиксирован рост спроса на апартаменты в Москве

Эксперты зафиксировали рост спроса на апартаменты в Москве

Продажи апартаментов в массовых новостройках Москвы в третьем квартале 2018 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45%, сообщила риелторская компания "Метриум".

"При этом продажи квартир массового сегмента увеличились менее значительно — на 30%. Кроме того, апартаменты комфорт-класса стали самым продаваемом продуктом в своем формате, обойдя по количеству проданных лотов все прочие сегменты", — говорится в сообщении компании.

По ее данным, в третьем квартале продажи в комплексах апартаментов бизнес-класса тоже выросли на 45%, однако значительно уступают динамике продаж квартир в этом сегменте, которые увеличились на 87%.

По подсчетам экспертов компании, средняя стоимость массовых апартаментов составила в прошлом квартале 5,4 миллиона рублей. При этом квартира того же класса в среднем обошлась покупателю в 7,9 миллиона рублей, то есть в полтора раза дороже. В бизнес-классе разница в цене по итогам квартала составила 23% — 11,8 миллиона рублей для апартаментов против 14,5 миллионов рублей за квартиру.