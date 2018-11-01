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В Москве начался бум спроса на несуществующее жилье
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В Москве начался бум спроса на несуществующее жилье 

Lenta.ru + ещё 1 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Доля сделок с новостройками на этапе котлована, то есть до фактического начала строительства, с начала 2018 года выросла в Москве более чем в два раза. Об этом говорится в исследовании аналитиков платформы bnMAP.pro (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
В январе 2018 года, по статистике специалистов платформы, в столице было заключено 813 договоров по покупке жилья в новостройках на нулевом цикле строительства. Пиковые значения — 1846 договоров — были достигнуты в апреле, к октябрю показатель несколько снизился, но по-прежнему более чем вдвое превышает январские цифры.
Резкий рост спроса на квартиры в домах, строительство которых фактически еще не началось, специалисты bnMAP.pro объясняют как общим увеличением объема вывода новых проектов, так и стремлением покупателей приобрести недвижимость по минимальной стоимости.
Предложение новостроек на этапе котлована в Москве представлено квартирами и апартаментами в 196 корпусах в составе 101 проекта. Минимальный бюджет покупки подобной недвижимости в октябре 2018-го стставил, по данным компании, 2,36 миллиона рублей. В таком бюджете можно приобрести однокомнатную квартиру площадью 34 квадратных метра.
Ранее эксперты компании «Инком-Недвижимость» собрали статистику, которая свидетельствует, что заинтересованность потенциальных покупателей к приобретению жилья в новостройках снижается год от года. С начала 2018 года звонков и обращений, по данным аналитиков компании, стало меньше на 20 процентов.
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