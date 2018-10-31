Экономика тормозит стройку: кто обеспечит жильем россиян

Минстрой не исключает корректировки целевых показателей по жилью и ипотеке

Минстрой России не исключает корректировки целевых показателей национального проекта из-за сложной экономической ситуации в стране. Речь идет, в том числе о росте ставок по ипотеке и снижении объемов ввода жилья. Об этом журналистам рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев

Напомним, что национальный проект Минстроя включает четыре блока. Помимо федеральных проектов «Ипотека» и «Жилье» ведомству предстоит реализовать приоритетные направления, связанные с вопросами формирования комфортной городской среды и решить проблему аварийного жилья в российских регионах.

«К сожалению, макроэкономика демонстрирует разные сигналы. Один из важных показателей, за которым мы все следим, как цена на нефть, нас радует. С другой стороны, изменилась ключевая ставка», — сказал министр.

Его также беспокоит сигналы от Центрального банка , в том числе по регуляторике ипотечного кредитования.

Якушев отметил, что ставки по ипотеке уже увеличились. В сентябре Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Уже на тот момент на рынке были кредитные организации, которые в ожидании такого решения регулятора подняли процентные ставки по ипотечным кредитам. Затем об удорожании от 1 до 4 процентных пунктов сообщил еще ряд крупных банков.

По последним данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным с начала года, составляет 9,42%.

Глава Минстроя заявил, что сегодня средняя ставка уже достигла 9,65%, хотя планировали — 9,5%. До конца года есть разные прогнозы — от 9,8% до 10%.

«Сегодня некоторые показатели уже поплыли. Если мы с вами в национальном проекте ставили процентную ставку по ипотеке 9,5%, то мы прекрасно с вами понимаем, что вряд ли эти показатели у нас с вами будут», — заявил Якушев.

Ранее в Минстрое планировали завершить год со ставкой 9,1%. В том числе в пресс-службе ведомства «Газете.Ru» приводили цифру в 9%.

По его словам, то, что будет происходить на рынке ипотеки, зависит от экономической ситуации. Он напомнил, что администрирует проект «Ипотека» Минфин

«Корректировки будут. Мы изначально понимаем, что нацпроект очень сильно подвержен этим сигналам, которые будет давать макроэкономика. Мы будем корректировать исходные данные, а что касается темпов, которыми мы должны и идти вперед — не хотелось бы, чтобы мы пересматривали», — добавил глава Минстроя.

При этом пока в этом году рынок показывает рекордные показатели. Объем предоставленных ипотечных кредитов на 1 сентября этого года составил более 1,8 трлн рублей. Показатель за аналогичный период прошлого года немного превышал 1,1 трлн рублей.

Ранее источник на рынке поделился мнением с корреспондентом «Газеты.Ru», что рост ставок по ипотеке, будет временным, и ставки снова перейдут к снижению после окончания периода нестабильности на финансовых рынках. В противном случае, если рост продолжится, то непонятно, как будет выполнен новый майский указ президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В частности, глава государства поручил обеспечить в ближайшие 6 лет ставку по ипотечному кредитованию менее 8%.

Между тем, в России сокращаются объемы ввода жилья.

Об этом свидетельствуют данные Росстата за девять месяцев текущего года. По сравнению с аналогичным периодом за 2017 год разница составляет почти 2%. Если в январе-сентябре 2018 года введено 45,5 миллионов квадратных метров жилой недвижимости, то годом ранее речь шла о 46,4 миллионов «квадратов». За два года, к январю-сентябрю 2016 года, объемы ввода уменьшились на 6,4%.

На вопрос корреспондента «Газеты.Ru», опасна ли такая ситуация для выполнения указа главы государства, вице-премьер Виталий Мутко ответил, что на сегодняшней стадии «итоги подводить рано», поскольку задача выйти на заданные показатели в 120 млн квадратных метров жилья и обеспечения 5 млн семей в год стоит только к 2024 году.

«В целом этот показатель (данные Росстата за январь-сентябрь 2018 года — ред.) объективен, мы его понимаем. Он связан с замедлением строительства жилья, началом строительства нового жилья в 2014-2015 годы», — заметил Мутко.

Второй момент, оказывающий влияние на результаты, связан с тем, что второй раз за год проводятся реформы в системе строительства многоквартирных домов.

«Это, конечно, всегда для рынка плохо», — добавил вице-премьер.

Речь идет об изменениях в долевое законодательство, в том числе ужесточение требований к застройщикам, которые уводят с рынка малые предприятие, а также запуск с 1 июля банковского сопровождения, которое в полной мере должно заработать только в 2019 году.

При этом в следующем году снижение объемов может стать еще существенней.

«Как показывают предварительные прогнозы, непроработанные механизмы перехода отрасли на проектное финансирование приведут к повышению цен на жилье до 8-10% и падению объема строительства до 56-64 млн кв. метров в год. Под ударом окажется до 30% застройщиков, большая часть из них — мелкие и средние компании из регионов», — рассказал «Газете.Ru» сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров.

Также к причинам замедления темпов роста рынка жилья вице-премьер отнес макроэкономические показатели и сокращающиеся финансовые возможности самих россиян.

Снижению ввода жилья способствует падение платежеспособного спроса, добавил Назаров.

«Несмотря на то, что больше трети россиян хотели бы улучшить свои жилищные условия, решить «квартирный вопрос» по карману далеко не всем. И хотя в 2018 году зарплаты в России росли, реальные доходы, как это не парадоксально, остались замороженными. У людей нет денег платить по ипотеке даже, когда ставки находятся на рекордно низкой отметке», — сказал он.

Казалось бы, на рынке много предложений, но из-за отсутствия денег у населения, дома продаются довольно медленно, что заставляет застройщиков в некоторых случаях откладывать сроки сдачи объекта, заметил собеседник «Газеты.Ru».

Между тем в правительстве надеются на восстановление ситуации в ближайшие два года.

«Мы рассчитываем, что рынок адаптируется», — добавил Мутко.

Если ставка по ипотечным кредитам снова будет снижаться, то «рынок в течение года-двух выправится», надеется чиновник.

Тем временем в России есть регионы, где стройка практически стоит, свидетельствуют данные Росстата.

В Чукотском автономном округе введено всего 400 квадратных метров жилой недвижимости, в Магаданской области осилили 3 тысячи «квадратов», в Ненецком автономном округе речь идет о чуть больше 10 тысячах квадратных метров жилой недвижимости.