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В России изменится расчет средней стоимости жилья
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В России изменится расчет средней стоимости жилья 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Минстрой России предлагает изменить расчет средней стоимость квадратного метра жилья. Специалисты изменили формулу расчета, убрав один из коэффициентов.
В России может измениться методика расчета стоимости жилья. Инициатором изменений выступил Минстрой России. После принятия проекта государство сможет направлять больше средств на улучшение жилищных условий россиян. Отмечается, что средняя стоимость квадратного метра жилья используется для расчета социальных выплат из федерального бюджета. Выплаты направляются определенным категориям граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.
Расчет производится по определенной формуле. Учитывается средняя стоимость квадратного метра в новых домах и на вторичном рынке, а также суммы, затраченные на строительство и определенные коэффициенты. Минстрой предлагает убрать при подсчетах один из них — понижающий коэффициент 0,92. Он отражает затраты на услуги риелторов и нотариусов. Представители ведомства считают, что данные затраты необоснованны. Переход на новую методику планируется в начале 2019 года, пишет Российская газета.
Русская планета ранее сообщала, что для россиян, которые имеют низкие заработки и не могут обслуживать ипотечные кредиты, необходимо разработать другие механизмы улучшения жилищных условий. С таким предложением выступил гендиректор АО «Дом.рф» Александр Плутник.
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