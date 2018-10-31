Ещё
ЦБ указал на снижение выдачи ипотеки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.73
$
65.55
74.50
74.88
Прогноз
05.11 – 12.11
$
65.00
74.00
Индексы и котировки Brent
75.47
–0.15 Золото
1214.05
+0.06 РТС
1126.21
+0.65
Динамика валют
EUR / USD
31.10
1.1322
–0.0179
17.10
1.1501
30.10
25.10
21.10

Центоробанк указал на снижение выдачи ипотеки в сентябре 

360tv.ru + ещё 1 25 минут назад
Фото: 360tv.ru
В сентябре 2018 года банки выдали меньшее количество ипотечных кредитов, чем месяцем ранее. По данным Центробанка России, в прошлом месяце россияне получили 255,3 миллиарда рублей на покупку жилья, что на 2% ниже, чем в августе. Об этом в среду, 31 октября, сообщил сайт РБК.
Несмотря на то, что средняя ставка по кредитам в прошлом месяце снизилась до 9,41% — на 0,01 процентного пункта к августу, процесс ипотечного кредитования замедлился.
На данный момент все крупные игроки ипотечного рынка повысили ставки ипотечного кредитования в среднем на 0,4–0,5 процентных пункта (п. п.) после повышения ключевой ставки Центральным банком (ЦБ) России 14 сентября до 7,5%.
ЦБ объяснил данное решение тем, что с предыдущего заседания совета директоров произошло изменение внешних условий, которые усилили проинфляционные риски.
Так, Сбербанк с 22 октября увеличил ставки по ипотечным кредитам по рефинансированию и на новостройки на 0,4 п. п., и на готовое жилье — на 0,6 п. п. В итоге ставка при покупке строящегося жилья выросла до 9,5%, а на приобретение готовых квартир — до 9,7–10,1%.
360tv.ru: последние новости
Ставки по ипотеке в России возрастут до конца года Исследование показало, жители каких регионов больше всех хотят перебраться в Москву Россияне взяли рекордное количество кредитов для погашения старых долгов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Денег все меньше: что будет с зарплатами82
Порошенко нашел виноватого в подорожании газа18
Молдавия берет курс на сближение с Россией25
Россияне массово переоформляют свои кредиты2
«Умные» счетчики за свет станут обязательными408
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
01:22
Молдавия берет курс на сближение с Россией
Экономика Статьи
01:00
Россия не сумела выполнить пожелание Путина
Экономика
03:45
Денег все меньше: что будет с зарплатами
Личный счет Статьи
03:24
Цены на бензин на грани взрыва
Экономика
08:00
Отношение банков к россиянам начало беспокоить ЦБ
Личный счет Статьи
18:39
В Европе удивились «парадоксу» российской экономики
Экономика
00:41
«Газпром» останется без главного «врага»
Компании В мире
25:10
Россиян расстроили новогодним курсом рубля
Экономика Статьи
01:05
Цены на бензин попросили поднять еще на 5 рублей
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение