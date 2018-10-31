ЦБ указал на снижение выдачи ипотеки

Центоробанк указал на снижение выдачи ипотеки в сентябре

В сентябре 2018 года банки выдали меньшее количество ипотечных кредитов, чем месяцем ранее. По данным Центробанка России, в прошлом месяце россияне получили 255,3 миллиарда рублей на покупку жилья, что на 2% ниже, чем в августе. Об этом в среду, 31 октября, сообщил сайт РБК.

Несмотря на то, что средняя ставка по кредитам в прошлом месяце снизилась до 9,41% — на 0,01 процентного пункта к августу, процесс ипотечного кредитования замедлился.

На данный момент все крупные игроки ипотечного рынка повысили ставки ипотечного кредитования в среднем на 0,4–0,5 процентных пункта (п. п.) после повышения ключевой ставки Центральным банком (ЦБ) России 14 сентября до 7,5%.

ЦБ объяснил данное решение тем, что с предыдущего заседания совета директоров произошло изменение внешних условий, которые усилили проинфляционные риски.

Так, Сбербанк с 22 октября увеличил ставки по ипотечным кредитам по рефинансированию и на новостройки на 0,4 п. п., и на готовое жилье — на 0,6 п. п. В итоге ставка при покупке строящегося жилья выросла до 9,5%, а на приобретение готовых квартир — до 9,7–10,1%.