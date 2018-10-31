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Названы регионы России с наибольшим числом ипотечников
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Названы регионы России с наибольшим числом ипотечников 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Shutterstock
Московской регион остается лидером России по объемам ипотечного кредитования, свидетельствуют материалы «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), поступившие в редакцию «Ленты.ру» в среду, 31 октября.
По данным аналитиков, в третьем квартале 2018-го в столице и Подмосковье выдали почти 37 тысяч кредитов на приобретение жилья на общую сумму 135 миллиардов рублей. Средний чек по ипотеке в Москве составил 3,65 миллиона рублей.
На втором месте по числу ипотечников — Санкт-Петербург, где за квартал оформили 17,9 тысячи кредитов на 46,9 миллиарда рублей. «Бронза» рейтинга досталась Свердловской области (11,3 тысячи кредитов на 21 миллиард рублей).
Тройку лидеров по темпам роста ипотечного рынка возглавила Новосибирская область, где объемы жилищного кредитования увеличились на 72 процента, а количество новых кредитов — на 53 процента. Высокие темпы роста рынка также отмечаются в Башкирии и Краснодарском крае.
Всего за третий квартал в России выдали около 331 тысячи ипотечных кредитов на более чем 678 миллиардов рублей, подсчитали в ОКБ.
В сентябре, после увеличения ключевой ставки Центробанка, ряд экспертов рынка недвижимости спрогнозировал скорое удорожание ипотеки и, как следствие, падение спроса на жилье. По их мнению, ставки по кредитам на приобретение квартир в России могут увеличиться до «заградительного» уровня в 12-13 процентов годовых, если ключевая ставка будет повышена до 10-11 процентов (сейчас она составляет 7,5 процента).
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