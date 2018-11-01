В Новой Москве подорожали новостройки комфорт-класса

Новостройки комфорт-класса в новой Москве подорожали на 6% за три месяца

За последние три месяца 2018 года квартиры в новостройках класса "комфорт" и "комфорт плюс" в Троицком и Новомосковском округе Москвы подорожали на 5,6% — средняя цена квадратного метра составила 109,2 тысячи рублей, говорится в пресс-релизе ГК "А101" по итогам исследования рынка первичного жилья Москвы.

"Основная причина — крайне высокий уровень спроса. По итогам третьего квартала 2018 года продажи квартир во всех проектах ТиНАО увеличились на 15% относительно второго квартала и на 34% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и предварительные итоги октября продолжают эту тенденцию", — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрия Цветова.

В целом по всем округам Москвы, включая Троицкий и Новомосковский, за 10 месяцев 2018 года объем продаж квартир в новостройках вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 47%.

Рост спроса на жилье в столице Цветов связан с развитием рынка ипотечного кредитования и планомерным снижением ипотечных ставок, которое наблюдалось до середины сентября. Он также указывает, что рост спроса вызван также и прогнозом роста цен на жилье в связи со скорым переходом от долевого способа финансирования строительства к механизмам проектного финансирования и началом роста ипотечных ставок, приводится в сообщение его мнение.

При этом во всех округах Москвы, за исключением ТиНАО, цена квадратного метра в проектах комфорт-класса снизилась на 1%, до 168,9 тысячи рублей. Такая динамика обусловлена выходом на рынок большого объема качественного и доступного предложения. В третьем квартале объем нового предложения в Московском регионе оказался выше показателя предыдущего периода на 145%, в Троицком и Новомосковском округах Москвы — более чем в два раза, добавляется в пресс-релизе.