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Кадастровая стоимость жилья в Москве снизилась
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Кадастровая стоимость жилья в Москве снизилась на 10% 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Кадастровая стоимость жилья в Москве в среднем снизилась в 2018 году примерно на 10% — до 148 тысяч рублей за квадратный метр, рассказал в четверг на круглом столе исполняющий обязанности гендиректора ГБУ "Центр имущественных платежей и жилищного страхования" Дмитрий Ковалёв.
По его словам, в "старой" Москве кадастровая стоимость жилья в среднем снизилась на 8%, на присоединенных территориях — на 16%.
Также, по данным центра, на 10% снизилась в среднем кадастровая стоимость торговой и офисной недвижимости, снижение по промышленным объектам составило 5%.
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