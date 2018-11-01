Кадастровая стоимость жилья в Москве снизилась на 10%

Кадастровая стоимость жилья в Москве в среднем снизилась в 2018 году примерно на 10% — до 148 тысяч рублей за квадратный метр, рассказал в четверг на круглом столе исполняющий обязанности гендиректора ГБУ "Центр имущественных платежей и жилищного страхования" Дмитрий Ковалёв

По его словам, в "старой" Москве кадастровая стоимость жилья в среднем снизилась на 8%, на присоединенных территориях — на 16%.

Также, по данным центра, на 10% снизилась в среднем кадастровая стоимость торговой и офисной недвижимости, снижение по промышленным объектам составило 5%.