Самая дорогая квартира Москвы сдается за 5 млн рублей

Самая дорогая квартира Москвы сдаётся за пять миллионов

Стоимость элитного жилья в Москве в аренду начинается от 2 млн руб. за месяц. Самая дорогая квартира сдаётся за 5 млн рублей.

Согласно данным Domofond.ru, за пять миллионов можно снять 10-комнатный дуплекс, занимающий первый и второй этажи в жилом комплексе «Гранатный Палас» в стиле сталинского ампира. Дом находится в 2,5 км от Кремля. Площадь квартиры 758,7 квадратных метров.

На втором месте рейтинга оказался пентхаус в Москва-Сити. Жильё на 60-м этаже жилого комплекса «Меркурий» обойдётся в 3 млн рублей в месяц. В двухуровневой пятикомнатной квартире площадью 500 квадратных метров есть собственный кинозал и хамам.

Ценителям классики и любителям старой Москвы предлагается особняк в Подсосенском переулке. Новый дом площадью 920 квадратных метров с тремя надземными и двумя подземным этажами сдается за 2,8 млн руб. в месяц.

Наиболее скромная из списка самых дорогих арендных квартир находится в Бутиковском переулке. Она стоит два миллиона рублей в месяц. В двухуровневом помещении есть застеклённая терраса площадью 100 кв. метров.

Ранее News.ru писал, что в Москве был поставлен рекорд по аренде жилья во время ЧМ-2018.