Ещё
Самая дорогая квартира Москвы сдается за 5 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.65
$
65.55
74.81
75.05
Прогноз
05.11 – 12.11
$
65.54
74.51
Индексы и котировки Brent
74.79
+0.17 Золото
1230.37
+0.08 РТС
1132.04
+0.63
Динамика валют
EUR / USD
01.11
1.1397
–0.0056
18.10
1.1453
31.10
26.10
22.10

Самая дорогая квартира Москвы сдаётся за пять миллионов 

News.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Стоимость элитного жилья в Москве в аренду начинается от 2 млн руб. за месяц. Самая дорогая квартира сдаётся за 5 млн рублей.
Согласно данным Domofond.ru, за пять миллионов можно снять 10-комнатный дуплекс, занимающий первый и второй этажи в жилом комплексе «Гранатный Палас» в стиле сталинского ампира. Дом находится в 2,5 км от Кремля. Площадь квартиры 758,7 квадратных метров.
На втором месте рейтинга оказался пентхаус в Москва-Сити. Жильё на 60-м этаже жилого комплекса «Меркурий» обойдётся в 3 млн рублей в месяц. В двухуровневой пятикомнатной квартире площадью 500 квадратных метров есть собственный кинозал и хамам.
Ценителям классики и любителям старой Москвы предлагается особняк в Подсосенском переулке. Новый дом площадью 920 квадратных метров с тремя надземными и двумя подземным этажами сдается за 2,8 млн руб. в месяц.
Наиболее скромная из списка самых дорогих арендных квартир находится в Бутиковском переулке. Она стоит два миллиона рублей в месяц. В двухуровневом помещении есть застеклённая терраса площадью 100 кв. метров.
Ранее News.ru писал, что в Москве был поставлен рекорд по аренде жилья во время ЧМ-2018.
News.ru: последние новости
ЦБ берёт паузу в ужесточении монетарной политики Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне Главного строителя Татарстана могут лишить домов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт план РФ по отказу от доллара145
Россиян расстроили новогодним курсом рубля159
Россиянам дали совет, как не стать «жертвой» банка46
Россияне массово переоформляют свои кредиты4
Правительство испугалось собственных санкций12
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
01:22
Молдавия берет курс на сближение с Россией
Экономика Статьи
01:00
Россия не сумела выполнить пожелание Путина
Экономика
03:45
Денег все меньше: что будет с зарплатами
Личный счет Статьи
03:24
Цены на бензин на грани взрыва
Экономика
08:00
Отношение банков к россиянам начало беспокоить ЦБ
Личный счет Статьи
02:32
Россию сместили с первого места в нефтедобыче
Экономика В мире
11:35
Раскрыт план РФ по отказу от доллара
Экономика
18:39
В Европе удивились «парадоксу» российской экономики
Экономика
00:41
«Газпром» останется без главного «врага»
Компании В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение