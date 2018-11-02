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Названы регионы, где легче всего накопить на квартиру
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Названы регионы, где легче всего накопить на новую квартиру 

Российская Газета
Фото: ТАСС
В качестве базового приобретения в исследовании выступает двухкомнатная квартира площадью 50 кв. метров для семьи из двух работающих человек. Предполагается, что на покупку квартиры семья откладывает половину своего бюджета.
Используя данные Росстата по стоимости квартир и размеру зарплат в каждом из регионов России, эксперты рассчитали, сколько потребуется российской семье лет, чтобы накопить на квартиру. В среднем по стране этот срок составил 5,2 года. Однако если семья на период накопления снимает квартиру, то этот срок увеличивается до 9,2 лет.
Быстрее всего накопить на квартиру можно в Магаданской области, на это потребуется всего 2,6 года. В Ямало-ненецком округе — на месяц больше, 2,7 года.
По стечению обстоятельств самые доступные квартиры в северных территориях. А вот южнее, где солнце светит приветливее, копить на жилье придется намного дольше. Так в Приморском крае срок накопления составляет 9 лет, а в Нижегородской области — 8,1 года.
Также эксперты рассчитали, что выгоднее — копить на квартиру или все-таки взять ипотеку.
Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".
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