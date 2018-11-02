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Сколько россияне переплачивают за жилье
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Сколько россияне переплачивают за жилье 

Российская Газета 2 часа назад
В среднем по России при покупке жилья по ипотечному кредиту дополнительно к цене квартиры приходится выплачивать еще 27,38 процента, выяснили оценщики компании ФинЭкспертиза в исследовании, подготовленном для "Российской газеты". То есть почти треть конечной стоимости жилья оседает в банках в виде процентов по займу.
Меньше всех в стране "добавка к цене" у жителей Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа — 11,81; 13,04 и 13,67 процента соответственно. В ТОП-3 регионов с самой большой "доплатой" по сравнению с самостоятельным накоплением вошли Приморский край (49,65 процента), Нижегородская область (44,17 процента) и Чеченская республика (43,07). Размер этих процентов напрямую связан с тем, на какой срок жители региона берут кредит. Меньше всего приходится переплачивать тем, кто кредитуется у банка на короткий срок. А также конечная цена, безусловно, зависит от ставки по ипотеке в регионе.
Таким образом, исследование показывает, что отложенная покупка квартиры позволяет сэкономить почти тридцать процентов ее стоимости, поясняет Алексей Баскаков, руководитель департамента оценки компании ФинЭкспертиза. Однако это требует огромной самоорганизации и финансовой дисциплины. Тогда как обязательный платеж по ипотеке стимулирует ответственность, иначе заемщику грозят пени и штрафы. Кроме того, кредиты позволяют зафиксировать действующие условия покупки квартиры: ее цену, ипотечную ставку. А при их улучшении подкорректировать, к примеру, рефинансировать кредит. "Люди на это очень позитивно реагируют", — отмечает Алексей Баскаков.
Какой вывод делают эксперты? Покупать жилье в кредит выгодно при благоприятных условиях покупки и в регионах с минимальными процентами по ипотеке. А копить следует в регионах, где делать это придется недолго — три-четыре года. Семья сможет сохранить на этот период настрой откладывать на квартиру часть зарплаты, и в то же время деньги не успеют сильно пострадать от инфляции. Впрочем, копить или брать ипотеку — каждый решает сам.
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