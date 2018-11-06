Названа цена самой дешевой квартиры Подмосковья

В московском регионе нашли самую дешевую квартиру

Самая дешевая квартира московского региона стоит 250 тысяч. Об этом сообщает «Лента.ру».

Однокомнатная квартира площадью 31 квадратный метр располагается на первом этаже двухэтажного дома в 120 километрах по Калязинскому шоссе от села Николо-Кропотки в Талдомском районе Московской области.

В ней есть собственные погреб и газовый котел, проведено электричество, но протекает крыша. Рядом с домом, в котором никто не живет, есть сарай, колодец и огород на четыре сотки.

В объявлении о продаже квартиры на сайте Domofond.ru сказано, что в ней никто не зарегистрирован постоянно с 2014 года, а добиться этого новым владельцам не станет «проблемой».

Продавец не сопроводил объявление снимками жилища, стоимость которого оценил в 249 тысяч 666 рублей, однако пообещал прислать их на электронную почту заинтересовавшимся.