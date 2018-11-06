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«Синий зуб» спасут за десять миллиардов рублей
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«Синий зуб» спасут за десять миллиардов рублей 

Lenta.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Реконструкция здания на проспекте Вернадского в Москве, известного как «Синий зуб», обойдется в 9,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, владелец недостроенного объекта — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) — планирует заключить контракт на выполнение соответствующих работ со строительной компанией «Техинжстрой». В конце 2017-го завершить строительство здания взялось ООО «Горкапстрой» — тогда стоимость работ составляла 9,4 миллиарда рублей. Но весной 2018-го договор с фирмой был расторгнут.
РАНХиГС вновь начала искать подрядчика, и в октябре он был найден — компания «Техинжстрой» согласилась реконструировать знаменитый долгострой за 9,8 миллиарда рублей. Завершить все работы планируется до конца 2022 года, уточняет РИА Новости.
Возведение здания на проспекте Вернадского началось в 1990 году, в нем должны были разместить учебный центр РАНХиГС и гостиницу «Зенит». Облицовка объекта геометрических форм полностью выполнена из синих зеркальных стекол, из-за этого горожане и прозвали его «Синим зубом». В 2004-м стройку заморозили из-за нехватки средств. Решение о реконструкции «зуба» было принято летом 2017 года.
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