Прописаться на даче станет проще

В России упростят признание садового дома жилым. Минэкономразвития поддержало введение простой процедуры признания садового дома жилым для того, чтобы работал принцип "заявление — результат", рассказал "Известиям" директор департамента недвижимости Минэкономразвития Алексей Бутовецкий. Ранее Минстрой в проекте постановления предложил упрощенный порядок регистрации в домах на садовых участках.

"Мы просили прописать конкретный список документов, которые нужны для этой процедуры, и исчерпывающий перечень оснований для отказа. Эти пожелания были учтены Минстроем", — добавил А. Бутовецкий.

Сейчас для того, чтобы дом на садовом участке получил статус пригодного для постоянного проживания, необходимо решение суда. Еще может потребоваться заключение специальной комиссии или проведение различных экспертиз. Министерство строительства и ЖКХ предлагает установить порядок, по которому гражданин просто подает документы через МФЦ в местные госорганы. Власти должны будут принять решение за 45 суток, указано в проекте постановления.

Как ранее поясняли в Минстрое, за последние 25 лет существенно изменился характер использования участков в садоводческих объединениях: строятся жилые дома для круглогодичного проживания, развивается внутренняя инфраструктура объединений, увеличивается потребность в электричестве и газе.

По словам А. Бутовецкого, документ уже внесен в кабмин. В ближайшее время, как ожидают в Минэкономразвития, правительство выпустит этот нормативный правовой акт.

"Если в будущем гражданин в своем садовом доме решит провести воду и отопление и постоянно там жить, тогда он будет пользоваться новым административным порядком", — пояснил А. Бутовецкий.

По старым зданиям, которые уже зарегистрированы как жилые или нежилые строения, действует следующая процедура: нежилые строения — те самые щитовые домики — автоматически в силу закона становятся садовыми домами. Жилые строения признаются жилыми домами, добавил чиновник.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор заявил, что "вопрос с упрощением перевода садового дома в жилой и, соответственно, получения прописки решен правильно". По его мнению, новый порядок поможет решить задачу по вводу 120 млн кв. м жилья в год.

"Это один из путей для достижения поставленной президентом задачи. Садовые дома, в которых люди будут регистрироваться, войдут в программу улучшения жилищных условий граждан", — отметил эксперт.

С 1 января 2019 года вступит в силу закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд", который коснется 60 млн садоводов в стране. Понятия "дачное хозяйство" и "дачник" исчезнут, потому что с развитием законодательства дачные и садовые участки перестали чем-либо отличаться. Вместо девяти различных форм объединений останутся только два: садоводческие и огороднические товарищества. А сами строения, построенные после 1 января 2019 года, будут садовыми или жилыми домами.