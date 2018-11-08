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Немцев и украинцев уличили в любви к Санкт-Петербургу
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Немцев и украинцев уличили в любви к Санкт-Петербургу 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»
Граждане Германии, Украины и Белоруссии чаще других иностранцев интересуются покупкой жилой недвижимости в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении риелторской группы компаний «Метражи», поступившем в редакцию «Ленты.ру».
По подсчетам аналитиков, из всех иностранных приобретателей жилья в Петербурге 32 процента — это немцы, 20 процентов — белорусы, 10 процентов — украинцы. При этом выходцев из Германии в основном привлекают квартиры в Адмиралтейском районе города, а украинцев и белорусов — в Адмиралтейском, Центральном и Петроградском.
Также популярна петербургская недвижимость среди французов — на них приходится порядка 8,5 процента всех сделок, заключаемых с иностранцами. Доля жителей Казахстана и США на рынке жилья культурной столицы достигает семи процентов (для каждой из стран).
Седьмое место по общей доле покупательского интереса в Петербурге занимают жители Чехии с результатом в пять процентов. Выходцы из Латвии, Италии и Эстонии в совокупности заключают около 10 процентов всех «иностранных» сделок, подсчитали эксперты.
По данным портала Domofond, имеющимся в распоряжении редакции «Ленты.ру», за третий квартал 2018-го средняя стоимость квадратного метра жилья в Санкт-Петербурге увеличилась почти на три процента, до 120 тысяч рублей.
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