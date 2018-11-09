Риелторы начнут доносить на скрывающих доход россиян

Риелторов обяжут сообщать о скрывающих доход россиянах

Госдуму внесли поправки к антиотмывочному закону, которые заставят граждан сообщать властям реальную сумму своих сделок с недвижимостью. Об этом пишет «Коммерсант»

Издание отмечает, что при продаже квартир россияне часто указывают в договорах заниженную стоимость, чтобы сэкономить на НДФЛ.

Если новый законопроект будет принят, они лишаться такой возможности. Из документа следует, что обязанность информировать Росфинмониторинг о продаже квартир дороже трех миллионов рублей переложат с банков на риелторов. При этом банкам придется сообщать Росфинмониторингу об операциях от трех миллионов рублей, которые напрямую связаны с этими сделками. Речь идет о зачислении и снятии средств с банковских счетов, а также о наличных платежах.

До этого риелторы и банки раскрывали финразведке только информацию о суммах сделок, не уточняя деталей движения средств до и после сделки. Таким образом, у владельцев недвижимости были лазейки для экономии на налогах.

Благодаря банкам и риелторам Росфинмониторинг соберет вместе информацию о стоимости недвижимости, указанную в договоре, и данные о банковских операциях, связанных с этой сделкой. Затем эту информацию смогут направить налоговикам

Партнер Taxology Алексей Артюх пояснил, что россияне скрывают реальную цену сделки с недвижимостью, если владеют объектом не более трех–пяти лет. При более длительном владении НДФЛ с продажи платить не надо.

По данным управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, в целом около 60 процентов собственников жилья пытаются снизить стоимость сделки в договорах.