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Сбербанк переедет в «Москва-Сити»
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Сбербанк переведет штаб-квартиру в район Москва-Сити 

РИА Недвижимость + ещё 2 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк сообщил о покупке офисного комплекса под новую штаб-квартиру в районе делового центра "Москва-Сити".
"Дочерняя компания ПАО "Сбербанк" и компания АО "Международный центр" подписали договор купли-продажи офисного комплекса площадью более 300 тысяч квадратных метров, расположенного на улице Кульнева, напротив ММДЦ "Москва-Сити". Комплекс состоит из трех зданий на едином земельном участке, при этом две башни (41 и 47 этажей) являются объектами незавершенного строительства", — говорится в сообщении банка.
Как уточняется в нем, переезд в новый комплекс будет осуществляться поэтапно. Полное заселение планируется к концу 2021 года.
РИА Недвижимость: последние новости
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