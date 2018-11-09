Сбербанк переедет в «Москва-Сити»

Сбербанк переведет штаб-квартиру в район Москва-Сити

Сбербанк сообщил о покупке офисного комплекса под новую штаб-квартиру в районе делового центра "Москва-Сити".

"Дочерняя компания ПАО "Сбербанк" и компания АО "Международный центр" подписали договор купли-продажи офисного комплекса площадью более 300 тысяч квадратных метров, расположенного на улице Кульнева, напротив ММДЦ "Москва-Сити". Комплекс состоит из трех зданий на едином земельном участке, при этом две башни (41 и 47 этажей) являются объектами незавершенного строительства", — говорится в сообщении банка.

Как уточняется в нем, переезд в новый комплекс будет осуществляться поэтапно. Полное заселение планируется к концу 2021 года.