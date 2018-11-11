Ещё
Детский сад за рубль вызвал ажиотаж в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.69
$
66.45
76.73
75.55
Прогноз
12.11 – 19.11
$
67.60
76.05
Индексы и котировки Brent
69.88
+0.00 Золото
1209.20
–0.04 РТС
1121.38
+0.60
Динамика валют
EUR / USD
09.11
1.1338
–0.0065
28.10
1.1403
08.11
04.11
30.10

Детский сад за рубль вызвал ажиотаж в Москве 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: сервис Google Street View
Столичные власти предложили всем желающим арендовать по ставке один рубль за квадратный метр в год здание под размещение детского сада в центре Москвы. Об этом говорится в сообщении департамента города по конкурентной политике, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Инвесторы уже проявляют высокий интерес к объекту, подчеркивается в сообщении. Аукцион, на котором будет реализовано право аренды особняка, состоится 22 ноября 2018 года. Заявку на участие можно подать до 16 ноября.
Двухэтажное здание расположено по адресу: Гольяновская улица, дом 7, строение 6, его площадь составляет 947 квадратных метров. Стартовая цена ежегодной арендной платы — 6,7 миллиона рублей до момента перехода на ставку один рубль за один квадратный метр сроком на 49 лет.
Чтобы перейти на льготную ставку, инвестору придется реализовать требования городского департамента образования: выполнить в первые два года нормативы по объему предоставления образовательных услуг. При этом не менее 80 процентов детей в детском саду должны быть зарегистрированы по месту жительства в Москве.
«До конца 2018 года для выставления на городские торги будет подготовлено еще три объекта для детского сада, либо школы», — отмечается в сообщении.
В конце августа столичный департамент по конкурентной политике анонсировал аукционы по продаже 20 исторических объектов недвижимости в центре Москвы. Принять участие в торгах может любой желающий.
Последние новости
Усик отправил Белью в нокаут и защитил титул Абсолютного чемпиона мира Спецназовцы-нацисты попытались устроить переворот в Германии Бывший австрийский военный признался в работе на Россию
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найден способ спасти российский «газопровод раздора»62
Правила выдачи материнского капитала изменили3
Китай пытался «украсть» российское золото13
Россиян обрадовали предновогодними пенсиями152
Украина наносит новый удар по «Северному потоку»994
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
03:13
Украина наносит новый удар по «Северному потоку»
Экономика
10:12
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
02:37
Деньги пенсионеров пересчитали
Личный счет
02:58
ЕИРЦ уличили в махинациях со счетчиками тепла
Личный счет
05:16
Россия получит «адские санкции»
Экономика Статьи
00:42
Новогодний отдых для россиян резко подорожал
Личный счет
04:09
«Новый Мавроди» украл у россиян миллиарды
Статьи Личный счет
03:26
Россиянам нашли альтернативу вкладам
Личный счет
04:04
США ударят по рублю в декабре
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение