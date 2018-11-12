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Названы регионы с самой доступной арендой жилья
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Составлен рейтинг доступности аренды жилья в России 

360tv.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Доступность аренды жилья в России в среднем остается не очень высокой, несмотря на то, что свыше 85% семей в стране имеют собственные квартиры или дома. Об этом говорят результаты исследования, опубликованные РИА «Новости». Причем на севере РФ дела обстоят лучше, чем в южных регионах.
Рейтинг районов России по доступности аренды жилья составило агентство РИА «Рейтинг» на основании данных Росстата. Он показывает, какая доля граждан может позволить себе снимать типовую двухкомнатную квартиру и оставлять средства на повседневные расходы. В качестве индикатора доступности выступают семьи из двух работающих взрослых и двух детей. Из семейного бюджета, который остается после вычета прожиточных минимумов, 70% уходит на аренду жилья, 30% — на все остальное. Арендные ставки и прожиточные минимумы даны за 2018 год для каждого. В исследование на вошла Чеченская Республика из-за отсутствия релевантных данных.
Более половины семей может позволить себе арендовать двухкомнатную квартиру, сохраняя на нормальном уровне повседневное потребление в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе и Санкт-Петербурге. В Кемеровской, Ленинградской, Мурманской, Иркутской областях и Чукотском автономном округе этот показатель составляет 45%.
В 25 регионах показатель доступности — на уровне выше среднего по стране, что составляет 35,9%. Такое положение дел можно назвать приемлемым. В диапазон 35-45% попали Тюменская область, Калужская область, Москва, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Московская область, Белгородская область, Сахалинская область и другие.
Низкие показатели наблюдаются в Карачаево-Черкесской Республике (20,2%), Республике Тыва (21,1%), Псковской области (21.3%) и Ивановской области (21,3%). Менее 20% семей с детьми могут арендовать жилье и позволять себе реальные повседневные траты в Кабардино-Балкарской Республике, Республике Дагестан, Республике Крым и Севастополе.
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