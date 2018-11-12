Ещё
Обманутым дольщикам в Щербинке построят другое жилье
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.55
$
66.45
76.10
75.55
Прогноз
19.11 – 26.11
$
67.30
76.50
Индексы и котировки Brent
71.09
+0.04 Золото
1203.08
–0.03 РТС
1114.75
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
12.11
1.1253
–0.0120
29.10
1.1373
11.11
06.11
01.11

Дольщикам проблемного дома в новой Москве построят другое жилье 

РИА Недвижимость + ещё 4 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Дольщикам проблемного дома в Щербинке в новой Москве построят другое жилье, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
"Для дольщиков, которые приобрели квартиры в проблемном объекте по адресу: городской округ Щербинка, улица Овражная, владение 3-8, корпус 3 (НАО) построят компенсационный жилой дом за счет средств адресной инвестиционной программы (АИП) города Москвы на 2017-2020 годы", — уточняется в нем.
В настоящий момент городом уже подобран земельный участок по адресу: поселение Рязановское, поселок Фабрики имени 1 Мая для строительства нового дома. Включить объект в АИП планируется до конца четвертого квартале 2018 года, оформить земельный участок на городского заказчика — в первом квартале 2019 года. Также принято решение о расторжении инвестконтракта с прежним застройщиком объекта ООО "Брод-Эстейт", говорится в сообщении.
Возведение домов в Щербинке было начато в 2002 году. Застройщиком выступало ЗАО "Стройметресурс". В связи с финансовой несостоятельностью компании, строительство жилых домов № 3-8 было прекращено. В 2009 году ЗАО "Стройметресурс" признано банкротом. Правопреемником по реализации проекта стало ООО "Брод-Эстейт", но новый застройщик не исполнил обязательства дольщиками корпуса №3.
Как добавляется в сообщении, на подобранном земельном участке в поселении Рязановское компенсационное жилье также планируют предоставить пострадавшим гражданам в рамках реализации проектов по адресам: городской округ Щербинка, улица Мостотреста, владение 7 и поселение Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин Лес.
РИА Недвижимость: последние новости
Минэкономразвития предлагает установить 18 зон использования земель Минстрой предлагает освободить застройщиков от соцнагрузки Названы регионы с самой доступной арендой жилья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна реакция США на меры РФ по доллару128
Чубайс спрогнозировал России отставание от Казахстана90
Путин впервые прокомментировал рост цен на бензин578
WSJ: Россия дала отпор гегемонии доллара377
Китай пытался «украсть» российское золото21
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
10:28
Путин впервые прокомментировал рост цен на бензин
Экономика Политика
03:13
Украина наносит новый удар по «Северному потоку»
Экономика
10:12
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
02:37
Деньги пенсионеров пересчитали
Личный счет
02:58
ЕИРЦ уличили в махинациях со счетчиками тепла
Личный счет
05:16
Россия получит «адские санкции»
Экономика Статьи
11:35
WSJ: Россия дала отпор гегемонии доллара
Экономика
00:42
Новогодний отдых для россиян резко подорожал
Личный счет
04:09
«Новый Мавроди» украл у россиян миллиарды
Статьи Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение