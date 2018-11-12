Обманутым дольщикам в Щербинке построят другое жилье

Дольщикам проблемного дома в новой Москве построят другое жилье

Дольщикам проблемного дома в Щербинке в новой Москве построят другое жилье, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

"Для дольщиков, которые приобрели квартиры в проблемном объекте по адресу: городской округ Щербинка, улица Овражная, владение 3-8, корпус 3 (НАО) построят компенсационный жилой дом за счет средств адресной инвестиционной программы (АИП) города Москвы на 2017-2020 годы", — уточняется в нем.

В настоящий момент городом уже подобран земельный участок по адресу: поселение Рязановское, поселок Фабрики имени 1 Мая для строительства нового дома. Включить объект в АИП планируется до конца четвертого квартале 2018 года, оформить земельный участок на городского заказчика — в первом квартале 2019 года. Также принято решение о расторжении инвестконтракта с прежним застройщиком объекта ООО "Брод-Эстейт", говорится в сообщении.

Возведение домов в Щербинке было начато в 2002 году. Застройщиком выступало ЗАО "Стройметресурс". В связи с финансовой несостоятельностью компании, строительство жилых домов № 3-8 было прекращено. В 2009 году ЗАО "Стройметресурс" признано банкротом. Правопреемником по реализации проекта стало ООО "Брод-Эстейт", но новый застройщик не исполнил обязательства дольщиками корпуса №3.