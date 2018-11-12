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В Москве рекордно вырос спрос на старое жилье
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В Москве рекордно вырос спрос на старое жилье 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
За октябрь 2018-го спрос на вторичное жилье в Москве подскочил на 38 процентов, число сделок увеличилась на четверть, свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленные редакции «Ленты.ру» в понедельник, 12 ноября.
Как отмечают аналитики, второй осенний месяц стал феноменальным по показателям покупательской активности: они достигли наивысших значений за последние почти четыре года.
«Такого значительного прироста покупателей столичная "вторичка" не знала с ажиотажного декабря 2014-го, когда люди спешно вкладывали деньги в недвижимость в попытках сохранить сбережения от обесценивания», — подчеркивают в агентстве.
По подсчетам риелторов, ассортимент неновых квартир тем временем значительно сократился — за год количество выставленных на продажу лотов уменьшилось в целом по московскому рынку на 37 процентов.
«Нынешний пик активности на рынке — следствие одновременного развития двух тенденций: увеличения спроса и уменьшения предложения, — констатируют аналитики. — Рост покупательской активности на фоне сокращения реальных доходов населения кажется удивительным, однако на самом деле закономерен».
По их мнению, покупать квартиры людей стимулируют несколько факторов: уменьшение доходности банковских вкладов, повышение доступности ипотеки, завершение длительного периода снижения цен на недвижимость, формирование предпосылок к созданию дефицита предложения жилья.
При этом, подчеркивают в «ИНКОМ», повышенным спросом пользуются только недорогие квартиры, а объекты по цене от 15 миллионов рублей «не участвуют в нынешнем празднике жизни» — в этой категории предложение резко превосходит спрос.
В начале ноября аналитики заявили о формировании дефицита предложения вторичного жилья в Москве. По их данным, в массовом сегменте, где представлены квартиры стоимостью до 10 миллионов рублей, наиболее дешевые лоты реализуются в три раза быстрее, чем годом ранее — в среднем за 18 дней. Зачастую покупателям не удается быстро подобрать подходящий объект.
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