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Попытка поднять цены на жилье в Москве провалилась
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Попытка поднять цены на жилье в Москве провалилась 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Осенью 2018 года некоторые застройщики повысили цены в московских новостройках, но вывод на рынок новых проектов со стартовыми ценниками нивелировал увеличение средней стоимости жилья в городе. Об этом говорится в сообщении агентства «МИЭЛЬ», поступившем в редакцию «Ленты.ру».
По данным аналитиков, за октябрь строящиеся квадратные метры в пределах старых границ столицы стали дороже лишь на 0,3 процента, в Новой Москве рост составил чуть более процента. К ноябрю «квадрат» в двух зонах стоил в среднем 203 тысячи и 107 тысяч рублей соответственно (без учета элитных проектов).
«С августа 2018-го на рынке новостроек "старой" Москвы отмечается заметный рост девелоперской активности, — отмечают в агентстве. — За последние два месяца были открыты продажи в 16 новых проектах (24 корпуса), а также в 20 корпусах в текущих. Предложение пополнилось на 5,5 тысячи квартир».
В Новой Москве в октябре 2018-го также отмечен значительный прирост объемов предложения: в продажу поступили два новых проекта и очередные корпуса в уже реализуемых жилых комплексах. Суммарно предложение новостроек увеличилось на 21 процент, до 582 тысяч квадратных метров. Это почти 11 тысяч квартир.
«Что касается ценовой ситуации — несмотря на повышение цен, которое застройщики анонсировали еще летом, выход значительных объемов предложения в новых проектах на начальной стадии строительства нивелировал рост, и по итогам октября мы не наблюдали значительных повышений средних ценовых значений», — резюмируют риелторы.
В начале ноября стало известно, что доля сделок в московских новостройках на этапе котлована, то есть до фактического старта строительства, в 2018-м выросла более чем в два раза. Резкий рост спроса на квартиры в несуществующих домах специалисты объясняют стремлением покупателей приобрести недвижимость по минимальной стоимости.
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