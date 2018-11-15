Сколько стоит жилье в Петербурге

Москва не нужна

Осенью 2018-го в историческом противостоянии Москвы и Санкт-Петербурга произошел мощный сдвиг. Выяснилось, что недвижимость Северной столицы в глазах инвесторов стала более привлекательной, чем московская: вложения в настоящую столицу за год рухнули на 27 процентов, в культурную — увеличились на 26 процентов.

«Страшную весть принес я в твой дом, Надежда», — ерничал дядя Митя, он же актер и петербуржец Сергей Юрский в кинокомедии «Любовь и голуби». Весть для москвича и в самом деле неприятная. Но отчаиваться не стоит — город на Неве гостеприимен, и квартиры здесь сильно дешевле московских. Продав «однушку» на столичной окраине, можно враз стать жителем петербургского центра.

Районы, кварталы

Согласно исследованию, проведенному аналитиками портала «Мир квартир», в среднем квартира в Санкт-Петербурге стоит чуть больше семи миллионов рублей (в Москве, для сравнения, — 11,5 миллиона рублей). Дороже всего среднестатистические квартиры на Петроградской стороне: квадратный метр здесь (с учетом предложений и первичного, и вторичного жилья) оценивается в 169 тысяч рублей, средний бюджет покупки равен 12,4 миллиона.

На другом берегу Невы, в Центральном районе, средние ценники ниже. В среднем квартиры там стоят 11,3 миллиона рублей (154 тысячи рублей за «квадрат»). На третьем месте по стоимости жилья — еще один исторический район Санкт-Петербурга, Василеостровский. Чтобы купить квартиру на одной из линий знаменитого острова, нужно иметь около девяти миллионов рублей (133 тысячи за метр).

На четвертой позиции — Адмиралтейский район со средней ценой квадратного метра на уровне 129 тысяч рублей и средней стоимостью квартиры в 8,3 миллиона рублей. Последний в топ-5 — Московский район, расположенный за пределами исторического центра. За квартиру в одном из здешних кварталов в среднем просят 124 тысячи рублей за метр, или восемь миллионов рублей.

Самый дешевый петербургский район — Колпинский, выяснили в «Мире квартир». Квадратный метр здесь в два раза дешевле, чем в Петроградском районе, а квартира в целом — почти в три. Колпинский «квадрат» в среднем оценивается в 72 тысячи, общий бюджет покупки составляет 4,2 миллиона рублей.

Несколько дороже жилье в Петродворцовом и Кронштадском районах: на покупку квартир здесь придется потратить в среднем 4,6-4,7 миллиона рублей. В Пушкинском районе среднестатистический лот стоит шесть миллионов, в Красносельском — 6,7 миллиона.

В общем и целом петербургская недвижимость дешевле не становится: с начала 2018-го квартиры поднялись в цене в среднем более чем на процент. Из 18 районов города 12 показали рост стоимости лотов. Квадратный метр за этот период подорожал на три процента, положительная динамика отмечена в 14 районах. Быстрее всего увеличиваются цены в любимом многими историческом центре. Застройщики повышают цены, а на вторичном рынке, по наблюдениям аналитиков, сильно снизилась сумма торга.

Общее против личного

Коммунальные квартиры — легенда Петербурга, не желающая умирать. В местных коммуналках не теплится, а кипит жизнь. И они, что удивительно, тоже дорожают.

«Владельцы комнат могут облегченно вздохнуть: цены на такую недвижимость после длительного падения, продолжавшегося на протяжении нескольких лет, последние полгода идут вверх. За минувший третий квартал 2018 года они выросли на 1,2 процента — это 1067 рублей за квадратный метр», — говорится в отчете, опубликованном центром оценки и аналитики «Бюллетень недвижимости» (https://gazeta.bn.ru/articles/2018/11/07/249380.html).

В среднем «квадрат» в питерской коммуналке стоит 110,5 тысячи рублей, комната — 1,5 миллиона рублей.

В историческом центре, по данным местного «Центрального агентства недвижимости» (ЦАН), самые недорогие комнаты продаются за 850-900 тысяч рублей. За такую сумму можно приобрести 15 квадратных метров жилой площади в квартире (общежитии) коридорного типа, где общее количество комнат — 25.

Самые дорогие комнаты стоят в среднем 2-2,3 миллиона рублей. Обладатель такой суммы позволит себе комнату площадью 28-30 квадратных метров, переделанную в студию. Как правило, это помещения с высотой потолков 4,5 метра и уже надстроенным «балконом» для спального места, с отгороженной кухней и, в некоторых случаях, санузлом.

Наибольшее количество комнат, как отмечают в ЦАН, находится в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском районах. Значительное количество их также есть в Петроградском районе, но они на 7-10 процентов дороже, чем в перечисленных выше районах.

В базе ЦИАН более 700 комнат в Петербурге, оцененных в миллион и менее рублей. Так, за 940 тысяч можно приобрести 14-метровое помещение в восьмикомнатной квартире на Галерной улице, в паре минут ходьбы от Английской набережной. В 920 тысяч обойдется девятиметровая комната в доме на улице Декабристов, 5. До Исаакиевского собора — полкилометра.

По-императорски

Другой полюс местного рынка недвижимости — элитное жилье. Тем и уникален Питер, что дворцы здесь соседствуют с промышленными зонами, жители коммуналок пьют из чашек Императорского фарфорового завода, а из окон нового пентхауса вполне может открываться вид на тюрьму или завод — и это не изъян, а особенность.

По данным Knight Frank, на рынке элитного жилья Санкт-Петербурга осенью 2018-го представлено 23 комплекса, общая площадь квартир в которых составляет около 635 тысяч квадратных метров. Всего в продаже — более тысячи дорогостоящих квартир. Большинство непролетарских предложений жилья сосредоточено на Петровском острове — здесь за последние годы сформировался новый элитный кластер.

«Крестовский остров и центр Петербурга по-прежнему популярны в запросах покупателей, но выбор нового жилья здесь сокращается», — отмечается в материалах Knight Frank.

В среднем «квадрат» элитного жилья в городе стоит чуть более 350 тысяч рублей, за третий квартал он подорожал на два процента. Число сделок тоже растет, в июле-сентябре было продано более ста дорогих объектов общей площадью свыше 13 тысяч квадратных метров, подсчитали аналитики. Основным спросом при этом пользовались просторные квартиры с тремя спальнями — с ними было заключено порядка 60 процентов всех сделок.

Традиционно недешевые квартиры в Петербурге охотно скупают москвичи, причем их доля на рынке петербургской недвижимости стабильно растет на протяжении последних нескольких лет, утверждают в Knight Frank. К осени 2018-го она достигла 15 процентов.

Есть на местном рынке жилья и иностранцы. По подсчетам экспертов риелторской группы компаний «Метражи», из всех иностранных приобретателей жилья в Петербурге 32 процента — это немцы, 20 процентов — белорусы, 10 процентов — украинцы. Выходцев из Германии в основном привлекают квартиры в Адмиралтейском районе города, а украинцев и белорусов — в Адмиралтейском, Центральном и Петроградском.

В Питере не жить

Говорить о том, что Петербург при всей своей эстетической привлекательности еще и комфортен для жизни, не приходится. По уровню добрососедства город не отстает, но и не опережает Москву: как показал недавно проведенный опрос портала Domofond, отношения с соседями и петербуржцы, и москвичи оценивают на 7,4 балла из десяти. Это откровенно мало: в Грозном — самом дружелюбном городе — этот показатель равен девяти баллам, в Бузулуке и Воскресенске — самых недружелюбных — 6,7 балла.

В списке городов, ранжированных по уровню удобства жизни с детьми, Санкт-Петербург занял шестое место из 150-ти крупнейших. Участникам опроса предложили оценить утверждение

«В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и так далее» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а десять — «полностью согласен». Петербург набрал 7,8 балла, уступив Москве, у которой 8,1 балла.

По обеспеченности инфраструктурой для спорта и отдыха северный город занимает также шестое место с семью баллами (у Москвы десятое место и 6,9 балла).

По качеству дорог и парковок — а это один из самых важных для покупателей жилья факторов — Питер занимает 32 место из 150-ти c пятью баллами. Для сравнения — у Москвы по этому показателю 15 позиция, средняя оценка по России — 4,5 балла из десяти (данные Domofond).

Наконец, Питер не слишком чист: в рейтинге самых грязных городов Европы (Pollution Index 2018 Mid-Year) он занял 17 место, обогнав Москву по уровню загрязненности на две позиции.