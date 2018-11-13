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В Италии сдается замок за 100 евро
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В Италии сдается замок за 100 евро 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Comune Roccascalegna
Власти итальянской области Абруццо предлагают арендовать замок для проведения свадеб и других праздничных церемоний всего за 100 евро.
Крепость находится в крошечном поселении Роккаскаленья, в провинции Кьети, в котором проживают всего 1200 человек. Здание потрясающего средневекового замка расположилось на 700 квадратных метрах. На его территории есть все, чтобы организовать по-настоящему красивый праздник: часовня, башня для проведения вечеринок, потайные комнаты для ужина при свечах, а также внутренние сады. Прекрасным фоном для фотосессий может стать зеленый каньон, вид на который открывается из окон крепости.
Однако, есть один нюанс. Доехать до замка, находящегося на вершине холма, на машине не получится — гостям придется оставить свои авто на специальной парковке. Чтобы добраться до крепости по скалистой дорожке, посетителям рекомендуется надеть кроссовки, либо вовсе скинуть обувь и пройтись босиком. Есть также еще одна опция — взять в аренду мула, который домчит гостя до дверей крепости.
Замок готов принять около 100 человек, для которых будет приготовлено угощение из локальных продуктов и персонализированный свадебный торт.
На протяжении долгого времени местность, где расположилась крепость, называлась "Долиной смерти" — замок в течение нескольких веков подвергался варварским нашествиям, атакам со стороны вражеских войск и нападениям со стороны пиратов.
Теперь, по словам мэра Роккаскаленья Доменико Джанджордано, крепость хочет избавиться от своего непростого прошлого и запятнанной репутации.
"В заброшенном замке на протяжении нескольких веков жили овцы и собаки. Наша цель заключается не в том, чтобы зарабатывать деньги, а чтобы привлечь внимание иностранных туристов, которые помогут нам возродить местную экономику", — пояснил градоначальник в интервью CNN Travel.
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