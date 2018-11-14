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Главный вокзал Нью-Йорка решили продать
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Главный вокзал Нью-Йорка решили продать за 35 миллионов долларов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Нью-йоркская транспортная компания Metropolitan Transportation Authority (MTA) планирует выкупить Центральный вокзал Нью-Йорка (Grand Central) — старейший и известнейший в городе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-релиз MTA.
В настоящее время главное здание и вся вокзальная инфраструктура принадлежат компании Midtown Trackage Ventures, а MTA выступает арендатором объекта — соответствующий контракт заключен на 280 лет. Согласно документу, транспортному оператору единожды за этот срок должно быть предоставлено право выкупа вокзала. Временное окно, в течение которого возможно заключение сделки, закроется через 11 месяцев.
Выкуп легендарного здания за 35 миллионов долларов уже одобрил финансовый департамент MTA. Ожидается, что это решение в предстоящий четверг, 15 ноября, поддержит и высшее руководство компании.
«С финансовой точки зрения это была нелегкая задача, — заявил Bloomberg Жанно Либер, директор по развитию MTA. — Пришлось решать: оставаться в арендаторах еще на 270 с лишним лет или купить. Но с учетом уровня процентных ставок и скидки в 500 тысяч долларов, предложенной продавцом, выкуп представляется более целесообразным, чем аренда».
Центральный вокзал Нью-Йорка расположен на Манхэттене, на пересечении 42-й улицы и Парк-авеню. По числу платформ и путей он превосходит любой другой вокзал мира. Главное здание транспортного узла было возведено в 1913-м. По данным Bloomberg, вокзал ежедневно обслуживает порядка 750 тысяч пассажиров.
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