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Сроки строительства домов по реновации сократятся
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Дома по программе реновации будут строить на два месяца быстрее 

РИА Недвижимость + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
До конца года за счёт оптимизации административных процедур сроки строительства домов по программе реновации сократятся ещё на 5 процедур и 69 дней, сообщил в среду журналистам глава столичного департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.
По его словам, в 2017 году на строительство таких домов требовалось 85 процедур и 927 дней. На сегодняшний день уже 54 процедуры и 447 дней.
"До конца года будет подготовлен документ, чтобы сократить ещё на пять процедур", — сказал Левкин, отметив, что это сократит сроки строительства на 69 дней.
В частности, уточнил чиновник, эти процедуры касаются упрощения порядка размещения инженерных сетей.
Программа реновации московского жилья утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир (более 5 тысяч домов), в которых проживает около 1 миллиона человек, и строительство взамен нового жилья за счет города.
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