Сроки строительства домов по реновации сократятся

Дома по программе реновации будут строить на два месяца быстрее

До конца года за счёт оптимизации административных процедур сроки строительства домов по программе реновации сократятся ещё на 5 процедур и 69 дней, сообщил в среду журналистам глава столичного департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин

По его словам, в 2017 году на строительство таких домов требовалось 85 процедур и 927 дней. На сегодняшний день уже 54 процедуры и 447 дней.

"До конца года будет подготовлен документ, чтобы сократить ещё на пять процедур", — сказал Левкин, отметив, что это сократит сроки строительства на 69 дней.

В частности, уточнил чиновник, эти процедуры касаются упрощения порядка размещения инженерных сетей.

Программа реновации московского жилья утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир (более 5 тысяч домов), в которых проживает около 1 миллиона человек, и строительство взамен нового жилья за счет города.