Ещё
Рост ипотечных ставок повысил спрос на жилье в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.45
76.10
76.24
Прогноз
19.11 – 26.11
$
67.00
75.30
Индексы и котировки Brent
66.18
–0.21 Золото
1201.71
+0.06 РТС
1110.33
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
14.11
1.1292
–0.0019
31.10
1.1311
13.11
08.11
04.11

Повышение ипотечных ставок подхлестнуло спрос на жилье в Москве 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Покупатели московских новостроек отреагировали на удорожание ипотеки новым ростом спроса, опасаясь дальнейшего повышения ставок. Но вторичном рынке спрос также продолжил расти, хотя и не такими темпами, рассказали эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

Первичка: успеть, пока не началось

Повышение ипотечных ставок пока не привело к сокращению числа реализованных квартир. Наоборот, объем поглощения в октябре вырос на 25% относительно предыдущего месяца, отмечает гендиректор "Управления экспериментальной застройки микрорайонов" Альберт Суниев, ссылаясь на данные аналитиков компании "Мосреалстрой".
Положительная динамика спроса обусловлена широким ассортиментом предложения и доступностью ипотечных программ, дополнительными условиями приобретения от застройщиков, а также спрос "подогревают" ожидания по удорожанию ипотечных программ, объясняет Суниев.
В Москве в старых границах было зарегистрировано 5,7 тысячи сделок, подсчитали аналитики портала ЦИАН, и еще 2,7 тысячи — в новой Москве.
"Относительно показателей прошлого года в минувшем октябре зарегистрировано на 44% больше ДДУ", — подсчитал руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet роман Родионцев.
Эксперты также отмечают, что сокращается срок принятия решения о покупке. На это в частности указывает управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский, замечая, что если раньше клиенты возвращались к нам спустя три месяца, то сегодня этот срок сократился до одного месяца.
Объем ипотечных сделок в октябре ощутимо вырос по отношению к сентябрю: в "старой" Москве рост составил 31% и 36% на новых территориях, уточняет руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
"Из-за опасения дальнейшего роста ставок многие покупатели поспешили заключить договор на текущих, более выгодных условия", — поясняет он.
Причем, по данным портала Avito, на пике спроса в октябре оказались однокомнатные квартиры.
"Моменты максимального спроса на остальные типы квартир пришлись на другие месяцы: август для двухкомнатных, май для трехкомнатных и июль для четырехкомнатных", — обратили внимание в Avito.
Внимание покупателей новостроек все больше смещается в сторону однокомнатных квартир, соглашается эксперт портала недвижимости Domofond.ru Ирина Филатова. По ее данным, в октябре на "однушки" пришлось более 50% от всех запросов. При этом значительно, на 2,5%, просела доля трехкомнатных и многокомнатных квартир.

Рынок Шрёдингера

Эксперты, опрошенные РИА Недвижимость, разошлись в оценке того, как в октябре изменились цены на новостройки.
Ряд экспертов отметили рост. Так, управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая отмечает, что в октябре 2018 года в некоторых новостройках рост цен составил 5-7%. Однако в целом, по ее словам, повышение было в пределах 1-3%, что связано не только с изменением стадии строительной готовности проекта, но с высокой покупательской активностью. С этим соглашается и Попов, поясняя, что ценник растет "медленно, но уверенно".
В то же время ряд экспертов указали на отсутствие динамики или даже некоторое снижение цен. "Обычно застройщики осенью повышают цены после летних месяцев, но в этом году картина обратная", — отмечает генеральный директор компании "Азбука Жилья" Владимир Каширцев.
Суниев также отмечает небольшое снижение средней цены в старых границах Москвы, объясняя это активным выходом на рынок новых проектов.
В свою очередь директор по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрий Цветов обращает внимание, что в цене подросли только квартиры комфорт-класса в новой Москве (на 5,6%). Во всех остальных округах он наблюдает снижение на 1%.
По итогам октября 2018 года средняя цена в старых границах Москвы составила 198,5 тысячи рублей. (+1,0% по сравнению с сентябрём 2018 и +7,2% по сравнению с началом года), в новой Москве — 109,5 тысячи (+0,9%) по сравнению с сентябрём 2018 и +8,0% по сравнению с началом года), подсчитал Попов.
Эксперты также разошлись в прогнозах относительно того, все ли застройщики смогут уложиться в заявленные сроки ввода объектов в эксплуатацию, ведь традиционно и сдача домов, и информирование о смещении сроков приходится на конец года.
Переносы сроков происходят как в сторону увеличения, так и уменьшения, причем практика переносов сроков сдачи в сторону их увеличения стала встречаться за последнее время все чаще, отмечает генеральный директор агентства недвижимости "Бон Тон" Наталия Кузнецова.
Начиная с 2016 года, на рынке происходит увеличение переносов сроков ввода. В начале 2016 года застройщики переносили сроки на 1,7 месяца, а в 2017 году уже на три-четыре месяца. В настоящее время в среднем объекты сдаются на 5 месяцев позже от первоначально указанного срока, подсчитала вице-президент по розничным продажам группы ПСН Екатерина Тейн.
Однако некоторые эксперты не увидели в этом ничего необычного. Так, по словам Попова, в последние годы на 4-й квартал приходится около 50% от суммарного ввода в эксплуатацию. "Аналогичную статистику мы ожидаем и в этом году", — отмечает он.
Абсолютное большинство новостроек, которые сдаются до конца года, находятся в завершающей стадии готовности. Поэтому, если сроки и будут нарушены, то скорее по причине бюрократических сложностей с процедурой получения разрешения на ввод, а не из-за финансовых проблем девелопера, обращает внимание Литинецкая.

Вторичка дорожает и пропадает

Главные тренды октября на вторичном рынке — планомерное повышение цен и снижение объема предложения, отмечают эксперты.
Октябрьская статистика отражает сделки, договоренности по которым, как правило, были достигнуты месяцем ранее, рассуждает Попов. Статистика по числу договоров купли-продажи пока не опубликована, но по косвенным признакам (числу новых объявлений, срокам экспозиции) можно предположить, что восходящий тренд на рынке сохранится. По итогам января-сентября число сделок на вторичном рынке выросло на 25% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, добавляет он.
Главное отличие этого года от прошлого связано с уменьшением уровня скидок до 1-3% против 3-5% годом ранее, отмечает Литинецкая.
"Кроме того, стоит отметить формирование кризиса ликвидности вторичного рынка. Около 70-80% представленных в продаже квартир не соответствуют требованиям современных покупателей, которые сравнивают предложения со строящимися новостройками и хотят за сопоставимые деньги приобрести столь же качественное жилье", — поясняет она.
Активность в сегменте покупок с привлечением ипотечного кредитования высока как никогда, говорит управляющий партнер "Миэль-Сеть офисов недвижимости" Марина Толстик.
"В октябре наши ипотечные консультанты были максимально загружены работой: возможно, в ожидании повышения ставок покупатели, которые откладывали покупку, стремились успеть приобрести квартиру на выгодных — даже после подъема ставок — условиях", — объясняет эксперт.
Все стараются продать сейчас, каждый продавец заявляет свою цену, и даже если объекты относятся к одной категории, их заявленная стоимость может разниться на 10-15%, комментирует ведущий менеджер департамента вторичного жилья агентства недвижимости "Азбука Жилья" Александр Лунин.
"Возможно по некоторым из них цена необоснованно завышена, но, к сожалению, такие объекты на рынке, будут встречаться довольно часто", — предупреждает он.
Кроме того, на московский вторичный рынок оказывает влияние и программа реновации, отмечает директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.
"Жилье, которое предоставляют в рамках данной программы, отличается качеством, поэтому спрос на квартиры в сносимых домах не падает. Реновационное жилье до сих пор продается в течение 3-4 дней, однако такой срок экспозиции применим для домов, по которым точно указан срок переселения", — подчеркивает она.
Практика сложилась так: когда предложение падает ниже 40 тысяч объектов (а сейчас их 38 тысяч), возможности для выбора сокращаются, покупателям приходится выбирать быстрее, и им уже не удается диктовать продавцу свои условия, рассуждает Толстик.
"Соответственно, чем сильнее падение, тем меньше у покупателя возможностей долго выбирать и получать значительные скидки", — резюмирует она.
РИА Недвижимость: последние новости
Минстрой предлагает освободить застройщиков от соцнагрузки Дома по программе реновации будут строить на два месяца быстрее На востоке Москвы начали строить семь домов по программе реновации
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вопреки санкциям: «Газпром» дотянется до Европы12
В России ускорился рост цен15
Стала известна реакция США на меры РФ по доллару150
Медведев утвердил повышение тарифов ЖКХ873
Россиянам повысят зарплаты36
Новости партнеров
Видео
01:05
Лукашенко надеется уйти от России морем
Экономика Статьи
03:01
Большинство банкоматов признаны уязвимыми
Личный счет
01:24
В Сбербанке отреагировали на идею изымать вклады россиян
Личный счет
01:38
В России ускорился рост цен
Рынки Экономика
01:52
Америка расшатала нефтяной рынок
Экономика Статьи
02:54
Курс доллара изменит стоимость новогоднего стола
Рынки Экономика
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
10:28
Путин впервые прокомментировал рост цен на бензин
Экономика Политика
00:26
Медведев утвердил повышение тарифов ЖКХ
Личный счет
00:59
Цена на нефть рухнула
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение