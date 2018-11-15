Чем замедление рынка недвижимости угрожает экономике США

Жилищный тормоз: чем замедление американского рынка недвижимости угрожает экономике США

Мировым инвесторам стоит привыкнуть к повышению базовой ставки ФРС США , считает глава регулятора Джером Пауэлл . При этом ужесточение Федрезервом своей монетарной политики стало одной из причин существенного замедления американского рынка недвижимости. Рекордный рост ипотечных ставок сопровождается уверенным падением спроса и снижением объёмов строительства и продаж домов. Более того, цены на жильё в Штатах уже превысили уровни, предшествовавшие кризису 2008 года. Эксперты предупреждают о возникновении новых рисков как для экономики США, так и для мира в целом, однако пока не спешат говорить о возможном начале очередной рецессии.

Федеральная резервная система США намерена придерживаться курса по ужесточению монетарной политики в будущем. Об этом вечером в среду, 14 ноября, заявил глава американского регулятора Джером Пауэлл во время выступления в Далласе. По его словам, инвесторам необходимо привыкнуть к плавному и постепенному повышению базовой ставки ФРС.

Хотя руководитель Федрезерва положительно отзывается о текущем экономическом положении Соединённых Штатов, проводимая центробанком страны политика повышения ставок уже стала одной из причин значительного замедления рынка недвижимости государства. Согласно оценке экспертов крупнейшей в мире американской торговой сети по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов Home Depot, в секторе продажи жилых домов сегодня можно наблюдать снижение спроса, пишет Reuters

«Замедление рынка недвижимости вызвано негативным шоком со стороны спроса в большей степени. Спрос снизился из-за роста ставок по ипотеке, так как курс ФРС по ужесточению монетарной политики отражается на повышении общего уровня процентных ставок в экономике», — рассказал в беседе с RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов.

Слова эксперта подтверждает статистика Ассоциации ипотечных банков (MBA) США. По данным организации, уже третью неделю подряд число заявок на ипотеку в стране сокращается, а в период с 7 по 14 ноября значение уменьшилось на 3%. Одновременно ставка по 30-летним ипотечным кредитам достигла рекордно высокой отметки за последние восемь лет. Согласно исследованию MBA, соответствующий показатель впервые с апреля 2010 года вырос до 5,17% годовых.

При этом в контексте снижающегося спроса на рынке недвижимости эксперты отмечают как падение продаж готовых домов, так и сокращение строительства новых.

По последним данным Бюро статистики труда США, в сентябре число выданных разрешений на строительство в стране впервые за полтора года снизилось до 1,241 млн В свою очередь, продажи жилья на первичном рынке установили двухлетний минимум и упали до 553 тыс., а на вторичном — сократились до 5,15 млн — впервые с ноября 2015 года.

Отметим также, что и число граждан, готовых приобрести недвижимость, в Штатах падает уже девять месяцев подряд, и с начала года показатель сократился почти в два раза. Так, в III квартале 2018 года лишь 13% американцев были готовы совершить покупку жилья в следующие 12 месяцев, хотя ещё в конце 2017 года доля желающих составляла 24%. Об этом говорится в ноябрьском отчёте Национальной ассоциации домостроителей США.

Примечательно, что сложившаяся ситуация на рынке негативно сказывается и на динамике акций американских домостроительных компаний. Так, котировки крупнейшего биржевого инвестфонда организаций, занятых в жилищном строительстве, c начала 2018 года опустились почти на 23%. При этом в конце октября соответствующий индикатор XHB пробил двухлетний минимум и обвалился до 32,6 пункта.

«На фоне заметного роста процентной ставки по ипотечным кредитам стоит отметить, что замедление на рынке недвижимости в США стало результатом высоких цен на жильё. По некоторым данным, сегодня цены уже поднялись выше уровня, который можно было наблюдать перед схлопыванием пузыря рынка в 2006 году. Кроме того, существенно растут затраты на строительство и землю», — рассказал в интервью RT научный сотрудник Института Людвига фон Мизеса Марк Торнтон.

Индикатор активности

В целом опрошенные RT аналитики говорят о существенном охлаждении рынка недвижимости в США. При этом дальнейшее ужесточение монетарной политики ФРС может только усугубить текущее положение дел. По словам Алена Сабитова, инвесторы оценивают вероятность очередного повышения базовой ставки Федрезервом на заседании в декабре (до уровня 2,25—2,5% годовых) в 80%. В свою очередь, уже в 2019 году ставка может вырасти до 3% годовых.

«Дальнейший рост ставок приведёт к снижению активности со стороны среднего класса США. Люди начнут откладывать такие дорогостоящие покупки, как недвижимость, на будущее — на более благоприятные времена», — отмечает Павел Жуков.

На этом фоне, как полагает эксперт, замедление рынка недвижимости может носить долгосрочный характер. Более того, по словам Жукова, усугубление ситуации рискует вызвать цепную реакцию и спровоцировать охлаждение всей экономики США. Так, ситуация на рынке жилья традиционно выступает общим индикатором экономической активности в стране.

Впрочем, на сегодняшний день эксперты пока придерживаются разных мнений в отношении дальнейших перспектив американской экономики. Как отметил в беседе с RT ведущий аналитик Amarkets Артём Деев , даже в условиях торможения рынка недвижимости потребители и бизнес по-прежнему настроены оптимистично. Одной из причин таких настроений эксперт называет сохраняющиеся темпы роста заработных плат в стране.

В свою очередь, Ален Сабитов полагает, что наблюдаемая сегодня картина на рынке жилья в США несколько отличается от той, что предшествовала глобальному кризису десять лет назад. На данный момент эксперт оценивает вероятность наступления рецессии в Штатах менее 15%.

«В предыдущий кризис рынок недвижимости стал показывать признаки снижения примерно за два года до наступления рецессии. Текущее замедление рынка жилья при этом не позволяет говорить о похожей динамике. Хотя показатель выданных разрешений на строительство с начала года опустился на 3%, за последние 12 месяцев он вырос на 1%. Это может свидетельствовать о сохранении положительной долгосрочной динамики», — добавил Сабитов.

Между тем, как добавил эксперт, слабеющий рынок недвижимости стал одной из причин замедления темпов роста ВВП Штатов в III квартале до 3,5%. Как объяснил Сабитов, продажи новых домов напрямую влияют на один из ключевых компонентов в структуре американской экономики — инвестиции. На их долю приходится порядка 17,8% от валового внутреннего продукта страны.

Более того, по оценке Марка Торнтона, текущее охлаждение на американском рынке жилья в силу его перенасыщенности может растянуться на достаточно длительный срок. В этом случае возможный негативный эффект — особенно на фоне усиливающегося торгового протекционизма Вашингтона — может сказаться не только на самих Штатах, но и на мировой экономике в целом.