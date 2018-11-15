СМИ: власти Москвы хотят снести бизнес-центр West Park

Госинспекция Москвы по недвижимости выявила у бизнес-центра West Park на западе столицы признаки самовольного строительства, сообщила газета "Ведомости"

Бизнес-центр площадью около 39 тысяч квадратных метров построила на Очаковском шоссе компания "Плаза девелопмент". Как рассказал изданию представитель мэрии, при этом не оформлялись разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

"В настоящее время ведется подготовка иска в суд о признании комплекса самовольной постройкой и о его сносе", — сообщил он.

По словам представителя инициативной группы собственников помещений в West Park, проверка госинспекции прошла еще в 2016 году, но девелопер продолжал продавать площади, а Росреестр регистрировал их вплоть до октября 2018 года.