Московский ЖК «Царицыно» передали новому застройщику

Московский ЖК «Царицыно» полностью передали новому застройщику

Арбитражный суд передал недостроенные дома ЖК "Царицыно" и обязательства перед дольщиками новому застройщику "Мосотделстрой N1", говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Строительство ЖК "Царицыно" на 6-й Радиальной улице в Москве началось в 2006 году. АО "Московский комбинат хлебопродуктов" (МКХ) обязалось сдать объект в 2012 году, но не выполнило обязательства перед дольщиками. В апреле 2018 года МКХ признан банкротом. Власти Москвы выбрали для завершения строительства комплекса принадлежащую городу компанию "Мосотделстрой N1".

"Мосотделстрою" также переданы права требования по подключению объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, добавляется в сообщении.

В августе суд согласовал первый этап передачи ЖК "Царицыно" новому застройщику, определив, чтобы "Мосотделстрой N1" погасил обязательные платежи, которые предусмотрены в рамках процедуры банкротства бывшего застройщика.

Как указывается в пресс-релизе, в настоящее время на стройплощадке ЖК "Царицыно" ведутся строительные работы. Разрешения на достройку жилых корпусов первой очереди жилого комплекса продлены до второго-третьего квартала 2019 года. Для завершения строительства корпусов второй очереди разрешения продлены до третьего квартала 2020 года — первого квартала 2021 года.