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Московский ЖК «Царицыно» передали новому застройщику
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Московский ЖК «Царицыно» полностью передали новому застройщику 

РИА Недвижимость + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд передал недостроенные дома ЖК "Царицыно" и обязательства перед дольщиками новому застройщику "Мосотделстрой N1", говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Строительство ЖК "Царицыно" на 6-й Радиальной улице в Москве началось в 2006 году. АО "Московский комбинат хлебопродуктов" (МКХ) обязалось сдать объект в 2012 году, но не выполнило обязательства перед дольщиками. В апреле 2018 года МКХ признан банкротом. Власти Москвы выбрали для завершения строительства комплекса принадлежащую городу компанию "Мосотделстрой N1".
"Мосотделстрою" также переданы права требования по подключению объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, добавляется в сообщении.
В августе суд согласовал первый этап передачи ЖК "Царицыно" новому застройщику, определив, чтобы "Мосотделстрой N1" погасил обязательные платежи, которые предусмотрены в рамках процедуры банкротства бывшего застройщика.
Как указывается в пресс-релизе, в настоящее время на стройплощадке ЖК "Царицыно" ведутся строительные работы. Разрешения на достройку жилых корпусов первой очереди жилого комплекса продлены до второго-третьего квартала 2019 года. Для завершения строительства корпусов второй очереди разрешения продлены до третьего квартала 2020 года — первого квартала 2021 года.
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