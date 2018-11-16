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Назван объем ввода жилья в Новой Москве
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Власти не ждут сокращения ввода жилья в новой Москве в ближайшие годы 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы не ожидают снижения объёмов ввода жилья на присоединённых территориях в ближайшие годы, сообщил в ходе круглого стола руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
"Мы не ожидаем ни снижения, ни увеличения объёма вводимого жилья. Объём жилья, который мы спрогнозировали на 2018 год, — это около 1,5 миллионов квадратных метров жилья на новой территории. Если говорить на ближайшие годы, это 2019-2020 годы, мы пока не видим снижения. Все необходимое для этого делается с точки зрения создания инфраструктуры", — отметил Жидкин.
Он также посетовал на то, что подключение к сетям по-прежнему дорогое.
"Ресурсники пока не предложили ничего, что могло бы снизить стоимость", — указал он.
В новой Москве за десять месяцев 2018 года в эксплуатацию ввели более 1 миллиона квадратных метров жилья. В целом по Москве в 2018 году предполагается сдать около 3,5 миллиона квадратных метров жилья, что примерно соответствует итогам прошлого года.
РИА Недвижимость: последние новости
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