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Дом Мельникова в Москве переведут в госсобственность
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Дом архитектора Мельникова в Москве переведут в госсобственность 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Перевод дома архитектора Мельникова в Москве в полную государственную собственность может занять три-четыре года, сообщила РИА Новости директор Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева Елизавета Лихачева в кулуарах седьмого санкт-петербургского международного культурного форума.
Дом Мельникова — одноквартирный жилой дом в Кривоарбатском переулке, построенный в 1927-1929 годах архитектором Мельниковым для себя и своей семьи. Будучи всемирного известным памятником зодчества, этот дом был включен в список 100 памятников мировой культуры, находящихся под угрозой исчезновения. Сейчас дом Мельникова является филиалом Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева.
"Я думаю, года три-четыре", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Как уточнила Лихачева, в настоящее время дом Мельникова, который является всемирно известным памятником зодчества, находится в государственной собственности на 50%. Имущественные права на остальную часть дома принадлежат скончавшемуся более 10 лет назад Виктору Мельникову.
"Виктор Мельников… завещал свою половину дома государству, и наша задача сейчас — добиться того, чтобы завещание было признано исполненным. После этого дом будет переведен в государственную собственность целиком, и мы сможем функционировать как нормальный музей", — отметила Лихачева.
Предварительные результаты обследования дома Мельникова, предшествующие реставрации, обсуждались в субботу в рамках седьмого Санкт-петербургского международного культурного форума.
Как сообщила в ходе дискуссии директор Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых Павел Кузнецов, проект реставрации знаменитого московского дома может быть разработан в 2019 году.
"Мы надеемся, что следующий год — это будет год проекта реставрации, а также год окончания обследования", — отметил он.
Кузнецов уточнил также, что предреставрационное обследование дома Мельникова уже позволило выявить около 15 тысяч предметов, которые были включены в соответствующие музейные описи.
Кузнецов отметил также, что реставрация дома архитектора Мельникова может осуществляться поэтапно, ее главная задача состоит в сохранении аутентичности этого шедевра конструктивизма.
"Мы можем это делать годами, помещение за помещением, даже не закрывая дом Мельникова для посетителей", — считает Кузнецов.
РИА Недвижимость: последние новости
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