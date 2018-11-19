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В Подмосковье снова растут цены на жилье
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В Подмосковье начался новый виток повышения цен на жилье 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Прирост цены предложения вторичного жилья в ближнем Подмосковье в 2018 году полностью компенсировал снижение, произошедшее с осени 2016-го. Об этом говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ», предоставленных редакции «Ленты.ру».
По данным аналитиков, только за октябрь средняя стоимость квадратного метра местных квартир увеличилась на 1,6 процента, до 81,6 тысячи рублей. С начала 2018-го рост составил около пяти процентов. В среднем поясе области «квадрат» за октябрь подорожал на процент, до 69,5 тысячи рублей. В дальнем Подмосковье изменение цены предложения «вторички» с начала 2018-го находится в пределах погрешности, метр здесь стоит 51 тысячу рублей.
Объем предложения неновых квартир в области по итогам октября продолжил сокращаться и составил 43 тысячи объектов — это минимальное значение с весны 2015 года, отмечают аналитики.
«Основной причиной сокращения предложения является наконец-то проявившаяся с июля активизация предъявленного спроса, — поясняют в "МИЭЛЬ". — Рост спроса, который начался в августе, вызван во многом ситуацией с курсом рубля, когда люди переводят свои денежные средства с банковских депозитов в недвижимость, и, конечно, с ростом ипотечных ставок, который подстегнул сомневающихся покупателей. Они ожидают дальнейшего роста цен на жилье и ставок и стремятся взять кредит на жилье на пока еще удобных условиях».
Ранее в ноябре стало известно, что вторичное жилье в Москве по итогам октября 2018-го также подорожало: средняя удельная цена предложения увеличилась на 0,6 процента, до 225 тысяч рублей за квадратный метр. С начала года стоимость «квадрата» вторичных квартир выросла почти на шесть процентов.
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