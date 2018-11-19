Разработана новая методика оценки стоимости жилья

Минстрой РФ подготовил новую методику оценки стоимости жилья

Минстрой России разработал новую методику определения норматива стоимости и средней рыночной стоимости квадратного метра жилья. Документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Методика Минстроя используется для расчета социальных выплат отдельным категориям граждан. Обновить ведомственную методику оценки стоимости жилья поручал президент РФ Владимир Путин

Как говорится в пояснительной записке к проекту приказа Минстроя, новая методика предполагает исключить понижающий коэффициент 0,92, учитывавший долю затрат на оплату услуг риелторов, нотариусов, госпошлин и иных затрат, связанных с госрегистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

"Учитывая изменения законодательства в части регистрации сделок с недвижимостью, платежи по оплате указанных услуг осуществляются на основании иных договоров, и не учитываются органами статистики при формировании показателя средней стоимости строительства 1 квадратного метра", — поясняется в сопроводительных материалах.