Продажи элитной недвижимости в Москве выросли на треть

Количество сделок с элитной недвижимостью в 3 квартале 2018 года Москве стало рекордным за последние несколько лет. Об этом говорится в сообщении консалтинговой компании Kalinka Group.

"За отчетный период были заключены около 230 сделок, это максимальный квартальный результат по продажам за последние несколько лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель в штуках увеличился на 32%", — говорится в сообщении.

При этом общий объем предложения превысил показатели третьего квартала 2017 года всего на 3% — до 2,1 тыс. лотов, отмечается в сообщении. По итогам третьего квартала 2018 года продажи велись в 55 проектах элитной жилой недвижимости, расположенных в ЦАО.

При этом единой ценовой динамики в третьем квартале не наблюдалось, за третий квартал в 18% проектов цены повысились на 7,5%, в 7% проектов, напротив, снизились на 7,5%, отмечает директор департамента стратегического консалтинга Kalinka Group Роман Попов . Средневзвешенная цена в элитном сегменте составила 992,2 тыс. рублей за 1 кв. м, премиальном — 617,9 тыс. рублей за 1 кв. м, говорится в сообщении.

"Повышению активности покупателей способствовал очередной этап волатильности курса рубля, слухи об очередных санкциях, запрещающих основным российским банкам проводить расчеты в долларах, и информация о планах федерального правительства сократить зависимость от доллара", — считает председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева.

Kalinka Group — консалтинговая компания на рынке высокобюджетной недвижимости России. Группа компаний основана в 1999 году. Компания занимает 25% рынка элитной жилой недвижимости Москвы, отмечено в сообщении.