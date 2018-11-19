Москвичи испугались санкций и начали скупать элитное жилье

В третьем квартале 2018 года в Москве было заключено на треть больше сделок с элитным жильем, чем годом ранее. Этот квартальный показатель стал рекордным за несколько лет наблюдений, отмечается в исследовании Kalinka Group (есть в редакции «Ленты.ру» ).

Общий квартальный объем предложения составил 2,115 тысячи лотов, что на три процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем заключенных сделок достиг 230 и превысил прошлогодний квартальный показатель на 32 процента.

«Повышению активности покупателей способствовал очередной этап волатильности курса рубля, слухи о санкциях, запрещающих основным российским банкам проводить расчеты в долларах, и информация о планах федерального правительства сократить зависимость от доллара», — комментирует квартальную динамику председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева.

При этом, отмечают в компании, площади лотов в высокобюджетном сегменте продолжают снижаться. Как следствие, объем сделок «в метрах» увеличился слабее, чем в денежном выражении — на 27 процентов, до уровня в 26,2 тысячи квадратных метров.

Ранее эксперты компании Savills проанализировали спрос на аренду элитного жилья в столице. По их данным, за год к ноябрю 2018-го спрос на элитные съемные квартиры в столице увеличился на треть. При этом в структуре спроса увеличилась доля клиентов в возрасте 30-39 лет, отметили в компании.