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Ozon хочет арендовать склад на Симферопольском шоссе
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Ozon хочет арендовать склад на Симферопольском шоссе 

РИА Недвижимость 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Интернет-ритейлер Ozon ведет переговоры c PNK Group об аренде 50 тысяч квадратных метров складских площадей в индустриальном парке "Коледино" в 20 километрах от МКАД по Симферопольскому шоссе, сообщила газета "Ведомости", ссылаясь на консультантов потенциальной сделки.
В случае заключения сделки она войдет в тройку крупнейших года на российском складском рынке, отмечается в статье. Сейчас рекорд принадлежит "Ашану", арендовавшему у Radius Group 53 тысячи "квадратов" в логистическом парке "Южные врата".
Как уточнили изданию в Ozon, помимо площадки в Коледине, компания также рассматривает варианты на юге и северо-западе московского региона.
В компании также отметили, что Ozon в 2019 году планирует увеличить складские площади в 2,5 раза — на 120 тысяч квадратных метров. Из них примерно 90 тысяч придутся на новые объекты в Подмосковье.
Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин. Кроме того, у компании есть сервис продажи авиа— и железнодорожных билетов Ozon.Travel. В числе акционеров Ozon — венчурный фонд АФК "Система" Sistema Venture Capital, МТС, Baring Vostok Private Equity Fund, ru-Net, Index Ventures, Rakuten и Cisco.
PNK Group — один из крупнейших российских девелоперов складской и индустриальной недвижимости. В портфеле компании 26 индустриальных парков общей площадью более 4 миллионов квадратных метров.
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