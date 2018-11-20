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За Битву под Москвой заплатят 3,2 млн рублей
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За Битву под Москвой заплатят 3,2 млн рублей 

Москва24 + ещё 3 7 часов назад
Фото: Москва24
Подмосковным участникам контрнаступления советских войск под Москвой в 1941-1942 годах выплатят по 10 тысяч рублей. Решение принято региональными властями, сообщает Агентство «Москва».
По словам министра социального развития Подмосковья Ирины Фаевской, таких людей в области 321. Размер выплаты будет ровно такой же, как и в Москве.
На единовременные выплаты участникам контрнаступления в бюджете предусмотрены 3,2 миллиона рублей. На следующие годы такую меру планируется сохранить.
Ранее Госдума приняла закон о продлении до 2021 года включительно приостановки компенсации по советским вкладам.
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