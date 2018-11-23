Аварийный жилищный фонд расселят до 2026 года 

До 2026 года жителей аварийных домов планируют переселить в новые дома. Соответствующий закон Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 23 ноября.
Документ разработан правительством во исполнение майского Указа Президента о национальных целях и стратегических задачах развития России. Срок деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства предлагается продлить до 1 января 2026 года. К этому времени планируется завершить расселение аварийных домов, которое началось в 2012 году. Закон был принят Госдумой в третьем чтении на пленарном заседании Госдумы 21 ноября.
Как ранее отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, ликвидация аварийного жилья — важный фактор повышения качества жизни населения. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал необходимость решения этого вопроса. По словам Вячеслава Володина, работа Фонда показала эффективность такого механизма финансирования капремонта и переселения граждан из непригодных для проживания помещений. «За 2008-2018 годы новое жильё получили 1,02 млн человек, ликвидировано 15,85 млн квадратных метров аварийного жилья», — уточнил спикер Госдумы. По состоянию на 1 сентября 2018 года расселено 10,66 миллионов квадратных метров жилья. Это 98,9% целевых показателей 2014-2017 годов.