Модные куртки-авиаторы: где купить по-настоящему крутую модель

Раз уж мы уже коснулись темы шуб, обратной дороги нет: зима теперь точно не упустит свое как минимум до конца марта. Но зато стоит поблагодарить природную аномалию за то, что эта осень оказалась в три раза более солнечной и теплой, чем обычно, поэтому и переодевание в натуральный мех перенеслось на более позднюю дату. Если шубы и пуховики делят между собой лавры самой востребованной зимней верхней одежды, то дубленки в этом рейтинге скорей рассчитывают на бронзовую медаль. И третье место даже к лучшему, ведь шубы и пуховики есть у каждой первой из нас, а вот оригинальная (и, пожалуйста, теплая!) дубленка — далеко не у многих. Мы решили устроить небольшое детективное расследование и разузнать, сколько же стоит качественная овчина и ее модные заменители.

Дубленка из натуральной овчины

Классика жанра: эта дубленка могла бы сниматься в кино про 70-е, и никто даже не заметил бы подвоха. И подкладка из пушистого меха, и основной материал выполнены из натуральной овчины, что не может не сказаться на стоимости вещи.

Дубленка из натуральной овчины IRO (57 250 руб.)

Дубленка из натуральной овчины

На эту короткую дубленку внимание стоит обратить тем, кто привык выбирать в женских отделах вещи с минимумом фурнитуры. У этой куртки все просто и по делу, а разбирают ее так быстро в первую очередь из-за лейбла, принадлежащего Канье Уэсту.

Дубленка из натуральной овчины Yeezy (€945 по скидке)

Дубленка из искусственной овчины

В ассортименте масс-маркет-марок дубленки из натуральных материалов встречаются ну очень редко. Зато в искусственном материале предостаточно моделей для межсезонья и автомобилисток. Погодный режим — от +15 до +5 максимум, зато ни одно животное не пострадало.

Дубленка из искусственной овчины Mango (6 999 руб.)

Дубленка из искусственной овчины

Куртка в байкерском стиле, с воротником-стойкой, с хлястиками, выглядит круто и при этом невероятно универсальна. Носите ее с расклешенными или прямыми джинсами, брючным костюмом или платьем совершенно любой длины.

Дубленка из искусственной овчины Zara (8 599 руб.)

Дубленка из искусственной овчины

Окей, пусть и не из натурального материала, но H&M смастерили дубленку в лучших традициях rock chick (ну или девушки рок-музыканта, по-нашему). Как еще один плюс отметим темно-зеленый бутылочный оттенок: чем не альтернатива армии коричневых и черных дубленок?

Дубленка из искусственной овчины H&M (5 999 руб.)

Пальто из натуральной овчины

Мы сомневались над тем, стоит ли называть это пальто дубленкой, но все равно решили включить его в подборку, только потому что оно напоминает облако. Объемное, теплое и белоснежное облако — прекрасное альтер-эго на зимний сезон.

Пальто из натуральной овчины Raey (€1 344)

Мужская дубленка из искусственной овчины

Вселенская несправедливость: в коллекциях демократичных марок разнообразие моделей гораздо больше радует в мужском отделе, чем в женском. Поохотимся на «чужой» территории?

Мужская дубленка из искусственной овчины Zara (11 999 руб.)

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