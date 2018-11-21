Банки раздают все больше ипотечных кредитов

Пятнадцать крупнейших ипотечных банков всего за девять месяцев 2018 г. выдали более 2 трлн руб. ипотеки, что на 65% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Многие из них за январь — сентябрь выдали больше кредитов, чем за весь прошлый год. Это следует из рэнкинга ипотечных банков, составленного «Дом.рф» и Frank RG. В статистике выдач учитывалось рефинансирование ипотеки — как кредитов других банков, так и собственных. На эти 15 банков приходится 90% выдач ипотеки в России, указывает «Дом.рф».

Как выдавалась ипотека

Первые четыре ступени рэнкинга по суммам выданных за январь — сентябрь кредитов занимают те же банки, что и год назад.

Согласно ему, за девять месяцев этого года Сбербанк — лидер рынка — выдал ипотеки на 1,099 трлн руб. (за весь 2017 год было на 10 млрд руб. меньше). Это на 63,3% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Выдачи ВТБ за январь — сентябрь 2018 г., по данным «Дом.рф» и Frank RG, составили 416,2 млрд руб. (+46,2%). Третьим оказался Газпромбанк (+145,5%), четвертым — Россельхозбанк (+138,7%). Пятое место занял «Дом.рф», поднявшийся в рейтинге на две позиции по сравнению с прошлым годом (+138,1%).

«Более мелкие игроки рынка ипотеки пытаются увеличить свою долю в выдачах, «откусывая» ее у лидеров. Однако в целом рынок ипотеки остается очень стабильным и значительных изменений не происходит», — описывает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.

Резко улучшил позицию в рэнкинге Альфа-банк , он поднялся на 33 ступени и стал 13-м по размеру выдач за 9 месяцев (17,5 млрд руб.). По словам Грибанова, настолько улучшить положение в рэнкинге Альфа-банку удалось в том числе благодаря эффекту низкой базы. Банк активно занялся ипотечным кредитованием лишь около года назад. «На этапе внедрения продукта банк был нацелен на удовлетворение потребностей в ипотеке действующих клиентов, в том числе сотрудников. При этом мы привлекли много новых клиентов за счет рефинансирования», — рассказывает руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-банка Майкл Тач . По его словам, портфель ипотеки Альфа-банка в сентябре достиг 24,2 млрд руб.

Большинство банков из топ-15 по размеру ипотечного портфеля увеличивали его в течение 9 месяцев 2018 г., следует из рэнкинга. Крупнейший портфель у Сбербанка — 3,4 трлн руб. на 1 октября. За 9 месяцев он вырос на 18,3%. Портфель ВТБ увеличился за это время на 12,8% до 1,3 трлн руб., «Дом.рф» (включая «Российский капитал») — на 18,2% до 398,7 млрд руб.

Источник роста

«Одним из важных факторов роста рынка за 9 месяцев стало снижение ставок, продолжавшееся большую часть периода. С января по сентябрь 2018 г. средневзвешенные ставки предложения по ипотечным программам участников рейтинга снизились на 0,5 п. п. на первичном рынке жилья и на 0,3 п. п. — на вторичном, составив 8,9 и 9,1% соответственно», — отмечается в сообщении «Дом.рф». Речь идет о ставках 15-летних кредитов на сумму 6 млн руб. при первоначальным взносе 30% от стоимости недвижимости при условии, что заемщик — не зарплатный клиент (кроме Сбербанка и ВТБ), подтверждал доход справкой 2-НДФЛ и приобретал необходимые полисы страхования, уточнило агентство.

По данным ЦБ, средневзвешенная ставка выданных в течение сентября ипотечных кредитов составила 9,41% годовых, уменьшившись с начала года на 0,38 п. п.

Рекордно низкие процентные ставки и стабильная стоимость недвижимости в первом полугодии 2018 г. действительно способствовали увеличению выдач, писали в обзоре рынка ипотеки аналитики «Эксперт РА». Значительный вклад в прирост выдач у отдельных игроков внесло рефинансирование кредитов, доля которого в первом полугодии 2018-го увеличилась с 5 до 13% от общего объема кредитования, отмечалось в обзоре.