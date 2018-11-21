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Недвижимости в Германии предрекли резкое подорожание
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Недвижимости в Германии предрекли резкое подорожание 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Shutterstock
Стоимость недвижимости в ряде немецких городов в ближайшие пять лет может вырасти на 20−30 процентов, считают аналитики Kalinka Group. Материалы подготовленного ими исследования имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Речь идет о Ростоке, Ингольштадте, Галле, Эссене, Дуйсбурге и Дортмунде. По мнению экспертов, инвесторам пора обратить внимание на небольшие немецкие города с положительными прогнозами по экономическому развитию. При этом, покупая недвижимость, больше нельзя рассчитывать на быструю прибыль и высокую рентабельность — лучше рассматривать такое вложение как способ сохранения капитала.
«В основных городах Германии (Берлин, Гамбург, Мюнхен) цены достигли пика, — отмечают в Kalinka. — В Берлине застройщикам выдали больше разрешений на строительство, чем может сейчас потребить рынок. Поэтому рост цен на ближайшие годы здесь замедлится».
Аналитики агентства ссылаются на отчет Комитета недвижимости Германии, в котором лучшими для инвестирования средств названы университетские города, где активно развивается инфраструктура и растет население. Это Констанц, Тюбинген, Фленсбург, Фульда, Байройт, Нордерштедт, Мербуш, Шпайер, Райне, Нордхорн. В них прогнозируется рост цен как на жилую, так и на коммерческую недвижимость.
«В целом немецкая экономика стабильна, мыльного пузыря на рынке не ожидается, — указывают в Kalinka. — Среди факторов, делающих инвестиции в эту страну выгодными, можно выделить надежность законов, низкий уровень безработицы, рост покупательской способности граждан, низкие ставки по депозитам, доступные кредиты и быстрый рост цен на жилье — на 50−85 процентов за последние пять лет».
Ранее в ноябре текущего года были названы города мира с быстро дорожающим жильем. Ни одного немецкого мегаполиса в топ-10 не оказалось. Первое место списка занял Сингапур, Москва оказалась на восьмом.
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