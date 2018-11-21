Продажи жилья снижаются в небольших городах Китая

Активность сделок с недвижимостью в китайских городах первого уровня продолжает падать, но еще более серьезное снижение наблюдается в городах третьего и четвертого уровней, сообщает Asia Times.

Согласно данным, опубликованным Shanghai E-House Real Estate Research Institute, за первую половину ноября сделки с жилой недвижимостью в городах первого уровня сократились на 3% по сравнению с прошлым месяцем.

В городах второго уровня зафиксирован рост на 27%, в городах третьего и четвертого уровня — снижение на 20%.

В городах второго уровня в восточном регионе наблюдался значительный рост сделок с жильем, главным образом в городах Циндао, Хэфэй и Нанкин.

Это, вероятно, связано с тем, что девелоперы в этих районах ускоряют продвижение новых проектов в сфере недвижимости. Кроме того, недавно был смягчен контроль за предпродажными сертификатами и подписанием контрактов онлайн.

В будущем девелоперы продолжат ускорять продвижение новых проектов в условиях финансового давления, но, скорее всего, произойдет охлаждение рынка, поскольку регулирование в сфере жилой недвижимости продолжает ужесточаться.

Как сообщали "Вести. Экономика", инвестиции в недвижимость в Китае выросли в октябре на 7,7% в годовом выражении, минимальными темпами за 10 месяцев, после увеличения на 8,9% в сентябре.

Продажи недвижимости по площади снизились в прошлом месяце на 3,1% в годовом выражении после падения на 3,6% в сентябре.

Охлаждение рынка недвижимости может увеличить понижательные риски для второй по величине экономики мира, которая сталкивается со сдерживающими факторами, включая эскалацию торгового конфликта с США.