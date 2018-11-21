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В Турции взлетели продажи недвижимости иностранцам
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В Турции продажи недвижимости иностранцам взлетели на 134% за год 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
В октябре 2018 года покупатели из-за границы приобрели в Турции 6276 объектов недвижимости. Это на 134,2% больше, чем годом ранее.
По данным Турецкого статистического института (TurkStat), всего в октябре 2018 года было продано 146 536 единиц жилья, что на 15% превышает показатели предыдущего месяца, пишет Hurriyet Daily News.
Что касается покупательской активности иностранцев, то лидировали в этом отношении выходцы из Ирака (1439 объектов). Следом идут представители Ирана (557), Кувейта (378), Германии (341) и России (336). Самым популярным городом оказался Стамбул, где покупатели заключили 2283 сделки. Далее идут Анталья (1160) и провинция Бурса (448).
С привлечением ипотеки было зафиксировано 8065 сделок, что на 79,1% ниже показателя аналогичного месяца прошлого года. Доля таких продаж составила всего 5,5%.
Всплеск покупательской активности произошел после того, как 19 сентября власти объявили о снижении порога инвестиций для получения турецкого гражданства. Теперь паспорт страны можно получить в обмен на вложения в местную недвижимость на сумму $250 000, вместо ранее требуемого $1 млн
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