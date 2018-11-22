Почему россияне бросают родину и покупают дома в Португалии

На рынке недвижимости этой страны доля сделок с иностранцами составляет 11,5 процента. И это неудивительно: хорошие условия для бизнеса, удобная программа ВНЖ за недвижимость, условия которой, кстати, в 2018-м дополнительно смягчились. И, конечно, климат — лето от зимы в Португалии отличается градусов на десять. Россия входит в число стран, выходцы из которых особенно активно получают вид на жительство.

Активнее россиян инвестируют в португальскую недвижимость ради ВНЖ только китайцы, бразильцы, турки и граждане ЮАР. В целом же, интерес к инвестиционной визовой программе Португалии очень велик: только в октябре 2018-го, по данным Пограничной службы по делам иностранцев (SEF), иностранцам было выдано 125 «золотых виз», из них 118 — за покупку недвижимости.

Неудивительно: условия местной программы обеспечивают ей почти бессменное лидерство в рейтинге лучших «золотых виз» мира. Почти — потому что в 2018 году, по данным составителя рейтинга, компании Henley&Partners, первое место впервые за долгие годы заняла Австрия (сказались такие характеристики, как репутация страны и показатели качества жизни). Португалия стала второй, а, скажем, вроде бы популярной у русских Великобритании досталось только пятое место.

В местную недвижимость для получения ВНЖ требуется вложить 350 тысяч евро (для сравнения — на Кипре, например, от 300 тысяч евро, в Испании — 500 тысяч, в Турции и Греции— 250, в Молдове — и вовсе 135). На членов семей, что немаловажно, португальская программа тоже распространяется.

Подать на гражданство в порядке натурализации такие инвесторы могут уже через пять лет — летом 2018-го правила смягчились (раньше надо было ждать на год дольше).

Есть, конечно, и свои нюансы. Скажем, минимальный порог в 350 тысяч обеспечат вложения во «вторичку» старше 30 лет, покупателям недвижимости «помоложе» придется потратить уже полмиллиона. С другой стороны, можно даже немного скостить минимальную сумму (до 20 процентов) — если вкладываться в непопулярные районы страны.

Так или иначе, интерес к визовой программе Португалии растет — в 2012 году, когда ее только-только запустили, иностранцы получили всего две «золотые визы», в 2013-м — чуть менее пятисот, а сейчас показатель потихоньку подбирается к полутора тысячам в год.

Иностранные инвесторы очень любят Португалию в том числе и из чисто финансовых соображений: вкладываться в местную недвижимость прибыльно. Это подтверждается высоким интересом иностранных компаний к местному рынку — в 2017-м до 90 процентов вложений в недвижимость было сделано «неместными». Дело в том, что доходность коммерческой недвижимости в стране достигает 7,5 процента — это выше, чем у большинства «коллег» по ЕС

Еще недавно, к слову, местный рынок недвижимости был в кризисе — но, похоже, это уже позади. По данным Национального статистического комитета, в последние пару лет темп роста цен на недвижимость составляет 8-10 процентов. Спрос растет еще быстрее — так, по данным JLL, в первом квартале 2018-го инвесторы заключили на 138 процентов больше сделок, чем за аналогичный период годом ранее.

Впрочем, бизнес бизнесом, но многие россияне приобретают португальскую недвижимость «по любви» — приехали, посмотрели и решили обзавестись своим домом. Таких клиентов довольно много, рассказывает риелтор Ольга, проработавшая в Португалии шесть лет и вернувшаяся в Москву в 2017-м. По ее словам, клиентов из России за годы ее работы становилось все больше — в начале 2010-х такие сделки были, скорее, исключением, а в 2017-м — стабильный поток.

Кстати, по словам риелтора, вернувшись в Россию, ей пришлось некоторое время привыкать к подзабытой конъюнктуре рынка. «Там все спокойнее, медленнее, никто никуда не торопится, — рассказывает Ольга. — Но главное — вообще нет никаких „мутных“ тем вроде откатов, взяток и кидков. Если покупаешь квартиру в Португалии через агентство — все будет не быстро, но честно».

Есть и другие чисто бытовые нюансы, которые могут быть непривычными для россиян, добавляет Ольга. «Если говорить о быте и жизни в целом — чаще всего жалуются на отсутствие привычной „молочки“ — сметану, например, в Португалии не едят, — говорит женщина. — Еще один момент — коммуналка. Надо всегда интересоваться размером платы за кондоминиум (содержание дома, общих зон и т.п.). Если в доме есть бассейн, эта статья расходов может составить 500 евро в месяц и больше. На воду уходит от 10 до 25 евро, на электричество — 50-100». С газом ситуация зависит от региона — в Лиссабоне обеспечение централизованное (стоит около 25 евро в месяц с квартиры), в некоторых регионах, например, на Мадейре, надо покупать газ в баллонах (ежемесячный расход будет примерно таким же). В среднем, по словам риелтора, на квартиру 60-70 квадратных метров в месяц уходит до 100 евро, на виллу 200-300 «квадратов» — уже в районе 250 евро.

Ну и, собственно, цены на недвижимость. Квадратный метр жилья в Лиссабоне, по данным Prian, стоит в среднем 3,83 тысячи евро. Хотя, как обычно, средний по городу показатель включает и куда более доступные варианты — квартиру в столице Португалии можно найти и за 100-120 тысяч евро. В таком же бюджете и даже дешевле жилье есть в любом «туристическом» регионе страны — в Алгарве, на Мадейре и т.д. По отзывам риелтора Ольги, большинство ее клиентов интересовалось жильем в бюджете 80-120 тысяч евро, и в каждом из случаев подборка вариантов получалась вполне приличной.

Что касается ипотеки — иностранцам ее дают, причем процент, по нашим меркам, получается вполне симпатичным. В среднем это три процента годовых на срок до 30-35 лет, бывают варианты и под 2,5 процента. Единственное, покупателям-иностранцам надо быть готовыми к тому, что их прокредитуют не более чем на 50-60 процентов стоимости недвижимости. Зато, при желании, ипотечную квартиру можно будет сдавать, если владелец не пользуется ей сам, — в основном, банки без проблем соглашаются на подобный сценарий распоряжения залоговым жильем.